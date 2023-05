Ποιος άλλος! Παίκτης της χρονιάς στην Αγγλία ο Χάαλαντ

Έκανε πράματα και θαύματα στην πρώτη σεζόν του στην Αγγλία ο Νορβηγός επιθετικός κατακτώντας, μάλιστα, με τους «Πολίτες» το πρωτάθλημα χωρίς να αντιμετωπίσει απολύτως κανένα πρόβλημα να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον.

Και αφού πέτυχε 36 γκολ σε 35 παιχνίδια και έδωσε και οκτώ ασίστ, ο Χάαλαντ αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ, ως επιβράβευση της προσπάθείας του.

Ο Χάαλαντ έγινε, έτσι, ο παίκτης με την μεγαλύτερη... παραγωγικότητα στην πρώτη του χρονιά στην Πρέμιερ Λιγκ, από την σεζόν 1992-1993, οπότε και το αγγλικό πρωτάθλημα, απέκτησε την σημερινή μορφή του.

It had to be him!@ErlingHaaland is your @EASPORTSFIFA Player of the Season 🤩#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MxI9cpE8QX