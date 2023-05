Με 4-3-3 και Σωκράτη κόντρα στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός (vid)

Με σύστημα 4-3-3 παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Ζοσέ Ανιγκό. Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Σωκράτη, Μπα και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας. Στο κέντρο ξεκινάνε οι Σαμασέκου, Χουάνγκ και Εμβιλά ενώ στα πλάγια βασικοί είναι οι Μπιέλ και Φορτούνης, με τον Μπακαμπού στην κορυφή της επίθεσης.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Σωκράτης, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Σαμασέκου, Εμβιλά, Χουάνγκ, Μπιέλ, Φορτούνης και Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #AEKOLY #Stoiximan pic.twitter.com/YrqwrBeLJb