Τρομερός ΠΑΟΚ τα έφερε όλα ανάποδα με κατάθεση ψυχής και ποιότητας μέσα στον Άρη (1-2) και δείχνει έτοιμος για μεγάλα πράγματα στα PlayOffs!

PlayOffs... φωτιά με «καυτό» ντέρμπι στο «Κλ.Βικελίδης», στο κλάσικο της Θεσσαλονίκης. Σε ένα ματς με τα όλα του, φουλ της τακτικής, γκολ, δοκάρια, τρομερή ένταση, ανατροπή και game over από Σβαμπ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς! Οι δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που έχουν το... know how, το έκαναν ξανά, «εκτελώντας» τον Άρη που πήρε το προβάδισμα με τον Λουίς Πάλμα με το «καλησπέρα».

Και ο πρώτος λόγος ανήκε στον Άρη. Μόλις στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης, στη δεύτερη τελική προσπάθεια, οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν τον ΠΑΟΚ για το 1-0, εκμεταλλευόμενοι την κακή αντίδραση του Δικεφάλου. Μετά από βολέ του Σιαμπάνη, ο εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών του Άρη, Λουίς Πάλμα, κέρδισε την κόντρα στη μεσαία γραμμή και εξαπέλυσε απίστευτο φαλτσαριστό σουτ με το δεξί έξω από τη μεγάλη περιοχή, στέλνοντας τη μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Κοτάρσκι.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ανακτήσει άμεσα τη συγκέντρωσή του, εμμένοντας στην τακτική του, στήνοντας «παγίδες» σε Ετέμπο και Νταρίντα προκειμένου να δημιουργήσει προβλήματα στον αντίπαλό του σε open play παιχνίδι, όπως συνέβη στο 18', στην πρώτη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους, με τον Αουγκούστο να βρίσκει τον Ολιβέιρα, ωστόσο, το τελείωμα του Πορτογάλου δεν είχε την επιθυμητή κατάληξη.

Αυτή ήταν επί της ουσίας η πρώτη απειλή του Δικεφάλου σε σετ παιχνίδι καθώς η δεύτερη καλή στιγμή του στο ματς και η μεγαλύτερη στο α΄ημίχρονο σημειώθηκε στο 38' μέσα από στατική φάση και συγκεκριμένα μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά που έφερε τη γυριστή κεφαλιά του Κάργα και τη δύσκολη επέμβαση του Σιαμπάνη, προλαβαίνοντας και τον Ολιβέιρα που πήγε να κάνει την προβολή.

Το μεγαλύτερο -ωστόσο- πρόβλημα για το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου, το οποίο εντόπισε και αξιοποίησε εξαιρετικά ο Άρης, έχοντας σε μεγάλα κέφια τον Ιτούρμπε ήταν στα δεξιά της άμυνας, εκεί όπου στόχευσαν οι γηπεδούχοι, προκαλώντας μεγάλο «πονοκέφαλο» στους φιλοξενούμενους. Ο Άρης έστελνε διαδοχικά μηνύματα απειλής στο φινάλε του α΄ημιχρόνου και έχει κάθε λόγο να τα βάζει με την τύχη του καθώς είδε δις το δοκάρι να του στερεί ένα δεύτερο τέρμα...

Συγκεκριμένα, μετά την σέντρα του Καμαρά (38'), ο Ιτούρμπε με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Νταρίντα με νέα κεφαλιά, δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Κοτάρσκι. Σε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό, ο Άρης έδειξε εκ νέου άγριες διαθέσεις με την ψιλοκρεμαστή κεφαλιά του Φαμπιάνο να βρίσκει εκ νέου στο αριστερό δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ. Με το γκολ του Πάλμα να χωρίζει τις δύο ομάδες, Άρης και ΠΑΟΚ αναχώρησαν για την ανάπαυλα του ημιχρόνου, ωστόσο, το μομέντουμ του αγώνα ήταν με το σύνολο του Τόλη Τερζή, έχοντας «διαβάσει» εξαιρετικά τον αντίπαλό του.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να διαχειριστεί την απουσία του Ίνγκι Ίνγκασον από την πρεμιέρα, ωστόσο, το α΄ημίχρονο του έδειξε ξεκάθαρα πως το όποιο πλάνο είχε εκπονήσει, έπρεπε να υποστεί... επεξεργασία. Και για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της φετινής σεζόν, ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε τρεις αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου μέρους, βάζοντας μία διαφορετική πινελιά σε κάθε γραμμή του με τους Τάισον, Σβαμπ και Σάστρε να παίρνουν τη θέση των Νάρεϊ, Ντάντας και Κεντζιόρα. Και εκ του αποτελέσματος, δικαιώθηκε!

Στο 61', ο Ρουμάνος προχώρησε και σε αλλαγή των φορ του, θέλοντας να εκμεταλλευτεί το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ κρατούσε περισσότερο μπάλα στα πόδια του σε συνδυασμό με το γεγονός πως ο Άρης δεν έδειχνε την ίδια συνέπεια στο πλάνο του και έκανε εύκολα λάθη. Όπως στο 64΄με την ανατροπή του Σβαμπ εντός περιοχής από τον Μπράμπετς. Φάση που ελέγχθηκε και από τον ρέφερι της αναμέτρησης, με τη συνδρομή του VAR. O Αυστριακός «εκτέλεσε» από την ασπρη βούλα, στέλνοντας τη μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Άρη, με τον Σιαμπάνη να πέφτει στη δεξιά, γράφοντας το 1-1 στο 68'!

Έξι λεπτά αργότερα και με έναν ΠΑΟΚ κυρίαρχο στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας διορθώσει τα κακώς κείμενα του α΄μέρους, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν σε απόλυτη ανατροπή με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Ράφα Σοάρες έφυγε από αριστερά, ο Σιαμπάνης έδιωξε, με τον Ζίβκοβιτς να παίρνει το ριμπάουντ και να σκοράρει για το 1-2! Πέμπτο γκολ για τον Σέρβο εξτρέμ στο πρωτάθλημα και δεύτερο απέναντι στον Άρη μετά από εκείνο στην «ασπρόμαυρη» νίκη με 2-0 στην Τούμπα, τη σεζόν 2020-21, στις καθυστερήσεις. Για την ιστορία, σημειώνεται ότι σ' εκείνο το ματς είχε βρει δίχτυα από το σημείο του πέναλτι, όπως και σήμερα, ο Στέφαν Σβαμπ!

Ροντέο το ματς στο φινάλε του αγώνα... Ενός αγώνα με τρομερή ένταση που χρειάστηκε μία σπίθα και συγκεκριμένα την αγκωνιά του Καμαρά στον Κάργα, προκειμένου να ξεσπάσει «φωτιά» ανάμεσα στους δύο πάγκους των δύο ομάδων και εν τέλει έκλεισε με την αποβολή του Ραζβάν Λουτσέσκου που αποχωρεί όμως από το «Κλ.Βικελίδης» και με τους τρεις βαθμούς της νίκης.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Άρης: Σιαμπάνης, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μαζικού (Νταμπό 86’), Νταρίντα, Ετέμπο (Πίρσμαν 86’), Γκαρσία (Γκρέι 80’), Ιτούρμπε (Καμάτσο 80’), Πάλμα (Χριστοδουλόπουλος 86’), Καμαρά.

ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Κεντζιόρα (Σάστρε 46’), Κάργας, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Αουγκούστο, Ντάντας (Σβαμπ 46’), Νάρεϊ (Τάισον 46’), Αντρίγια (Ελ Καντουρί 88’), Κωνσταντέλιας, Ολιβέιρα (Τόμας 61’).

Διαιτητής: Μοχάμεντ Αλ-Χακίμ

Βοηθοί: Φρέντρικ Κλίβερ - Ρόμπιν Βίλντε

Τέταρτος: Βασίλης Φωτιάς

VAR: Γιουτζίν Τζάγια

AVAR: Μιχαήλ Παπαδάκης