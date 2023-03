Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σεβίλλη και Γιουβέντους-Σπόρτινγκ στα προημιτελικά, οι νικητές μεταξύ τους στα ημιτελικά!

Υπάρχει, επίσης, επανάληψη του περσινού τελικού του Europa Conference League με την Φέγενορντ να αντιμετωπίζει τη Ρόμα, ενώ η Λεβερκούζεν θα κληθεί να αντιμετωπίσει την εντυπωσιακή Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σεβίλλη

Γιουβέντους-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Λεβερκούζεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Φέγενορντ-Ρόμα

Τα σταυρώματα στα ημιτελικά:

Γιουβέντους-Σπόρτινγκ Λισαβόνας εναντίον Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σεβίλλη και Φέγενορντ-Ρόμα εναντίον Λεβερκούζεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Γηπεδούχος στον τελικό θα είναι ο νικητής του ημιτελικού που θα προκύψει από το Γιουβέντους/Σπόρτινγκ - Νικητής Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ/Σεβίλλη και φιλοξενούμενος ο νικητής του ημιτελικού που θα προκύψει από το Φέγενορντ/Ρόμα – Λεβερκούζεν-Σεν Ζιλουάζ.

Οι προημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 13 και 20 Απριλίου και οι ημιτελικοί στις 11 και 18 Μαΐου.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στην Puskas Arena της Βουδαπέστης στις 31 Μαΐου.

