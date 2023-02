Ο Ματέους Κλιχ συστήθηκε στο MLS με γκολάρα (vid)

Ο Πολωνός μέσος μετακόμισε στην ομάδα του Γουέιν Ρούνεϊ από την Λιντς και στα πρώτα λεπτά της παρουσίας του στο MLS, φρόντισε να δείξει την ποιότητά του με τρομερή γκολάρα.

Στο εναρκτήριο ματς της νέας σεζόν στο MLS ανάμεσα στην DC United και την Τορόντο του Λορέντσο Ινσίνιε, ο Κλιχ πήρε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, διένυσε αρκετά μέτρα και με δυνατό σουτ λίγο έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

What a welcome to D.C, Mateusz Klich! #VamosUnited pic.twitter.com/eRRcgILFEm