Παρουσία Βιεϊρίνια το συνέδριο του ΠΑΟΚ: «Στον πρώτο χιαστό δεν ήξερα πως είναι να είσαι εκτός δράσης για έξι μήνες»

Στο πλαίσιο του συνεδρίου «Congress Recent advances in Sports Injuries: Trends and Prevention» ο Αντελίνο Βιεϊρίνια μοιράστηκε πως είναι να βιώνει ένας ποδοσφαιριστής, σοβαρό τραυματισμό και έδωσε τις δικές του συμβουλές για το πως αθλητές και αθλήτριες μπορούν να επανέλθουν πιο δυνατοί.

Με επιτυχία διοργανώνεται για δεύτερη μέρα το διεθνές συνέδριο «Congress Recent advances in Sports Injuries: Trends and Prevention υπό την αιγίδα της «Hellenic Association of Arthroscopy, Knee Surgery & Sports Traumatology "George Noulis" σε συνεργασία με το τμήμα Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Αντελίνο Βιεϊρίνια έδωσε το παρών και μίλησε για τις δικές του εμπειρίες με σοβαρούς τραυματισμούς και το πώς κατάφερε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Μιλώντας αρχικά σε εκπροσώπους του τύπου ανέφερε σχετικά:

«Για μένα ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως αθλητής είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Για εμάς αυτές οι εμπειρίες των τραυματισμών δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά μαθαίνουμε πολλά, μαθαίνουμε και τους γιατρούς και φυσιοθεραπευτές σε αυτή τη φάση, που κανένας αθλητής δε χρειάζεται να βρεθεί».

Δεν είναι εύκολο, έχω εμπειρία και σαν τραυματίας, πέρασα δύο φορές τραυματισμό με ρήξη χιαστών. Είναι κάτι καινούριο για μας που μαθαίνουμε να είμαστε κάθε μέρα στον αγωνιστικό χώρο και για ένα σοβαρό τραυματισμό ξέρεις ότι θα είσαι εκτός για 5-6 μήνες. Δεν είναι εύκολο, στην καλή ηλικία σου. Οπότε παίζει ρόλο στην ψυχολογία να έχεις καλούς γιατρούς και φυσιοθεραπευτές, δουλεύεις τόσες ώρες μαζί και αυτοί γίνονται και ψυχολόγοι».

Για τον Γιάννη Μιχαηλίδη που πέρασε σοβαρό τραυματισμό ανέφερε:

«Έχω δώσει τη συμβουλή μου, και θα πρέπει να περιμένει, να κάνει υπομονή και να πάρει την ευκαιρία του».

Η δική του συμβουλή στους αθλητές και αθλήτριες που είναι τραυματίες:

«Να έχουν υπομονή, να κρατάνε δυνατά, να ακούνε τους γιατρούς στο 100%, γιατί αυτοί ξέρουν. Εμείς ίσως δεν έχουμε υπομονή, θέλουμε αμέσως να επιστρέψουμε στο γήπεδο. Χρειάζεται όμως πολλή δύναμη».

Παράλληλα στο πλαίσιο του συνεδρίου ο Πορτογάλος πήρε το λόγο, με το θερμό χειροκρότημα του κοινού, στη θεματική «η ψυχολογία ενός επαγγελματία αθλητή που τραυματίζεται» και ανέφερε :

«Είχα αρκετούς τραυματισμούς, δύο σοβαρούς, με χιαστό, με βοήθησαν κυρίως οι γιατροί και οι φυσιοθεραπευτές. Στον πρώτο χιαστό δεν ήξερα πως είναι να είσαι εκτός δράσης για έξι μήνες. Προσπαθώ κι εγώ να βοηθήσω τους νέους που έχουν τραυματισμούς στον τομέα της ψυχολογίας για να συνέλθουν στο 100%. Αξίζει μπράβο και στο δικό μας επιτελείο που βοηθά σωματικά και ψυχολογικά».

Από την πλευρά της ΠΑΕ, στο συνέδριο έδωσαν το παρών ο υπεύθυνος επικοινωνιακής στρατηγικής του ΠΑΟΚ, Κυριάκος Κυριάκος, ο γιατρός της ομάδας, Ιωάννης Γιγής, αλλά και ο γενικός αρχηγός του ΠΑΟΚ, Χρήστος Καρυπίδης που εξήρε τη συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

«Με το δικό μας ιατρικό επιτελείο έχουμε πολύ καλή συνεργασία, αυτός είναι ένας καλός παράγοντας για την απόδοσή μας στο γήπεδο», όπως είπε μεταξύ άλλων. Ο προπονητής του Δικεφάλου, Ραζβαν Λουτσέσκου δεν κατάφερε να δώσει το παρών λόγω φόρτου εργασίας.