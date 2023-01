Στη Χόφενχαϊμ ο Ντόλμπεργκ (pic)

Ο 25χρονος Δανός στράικερ που ανήκει στη Νις, έπαιξε στο πρώτο μισό της σεζόν στην Σεβίλλη με την οποία κατέγραψε μόλις 8 συμμετοχές. Έτσι ο γαλλικός σύλλογος μετά τη διακοπή του δανεισμού του Ντόλμπεργκ στους Ανδαλουσιάνους, ήρθε σε συμφωνία με τη Χόφενχαϊμ ανακοινώνοντας την παραχώρηση του με τον γερμανικό σύλλογο να διατηρεί και οψιόν για την αγορά του παίκτη.

Ο Ντόλμπεργκ που αγωνίστηκε και στο πρόσφατο Μουντιάλ του Κατάρ, έχει κατά το παρελθόν φορέσει και τις φανέλες του Άγιαξ και της Σίλκεμποργκ. Με την ομάδα της Νίκαιας κατέγραψε 85 συμμετοχές πετυχαίνοντας 45 γκολ και μοιράζοντας 15 ασίστ.

Welcome to Hoffe, Kasper!



TSG have signed Kasper Dolberg from French Ligue 1 side OGC Nice on loan until the end of the season 🤝 pic.twitter.com/nGPMr5owyr