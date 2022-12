Σάλος στην Κροατία: διεθνείς παίκτες πανηγυρίζουν με ναζιστικά τραγούδια (vid)

Ανάμεσά τους είναι ο Μαρτσέλο Μπρόζοβιτς (Ίντερ) και ο Ντέγιαν Λόβρεν (Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης), οι οποίοι τραγουδούν «Za dom spremni» (Έτοιμος για την πατρίδα) και με μια κίνηση χεριού κάνουν τον χαιρετισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου από το φασιστικό κίνημα των Ουστάσε της Κροατίας, και ισοδυναμεί με τον ναζιστικό χαιρετισμό «Sieg Heil» (Ζήτω η νίκη).

Τα προσβλητικά λόγια -όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello sport»- αποτελούν την αρχή ενός τραγουδιού των «Thompson», ενός κροατικού συγκροτήματος του οποίου ο επικεφαλής θεωρείται νεοναζί.

