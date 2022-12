Συγκινητική αφιέρωση από τους παίκτες του Μαρόκου στον Νούρι (vid)

Σύσσωμη η αποστολή, συγκεντρώθηκε γύρω από μια φανέλα που έφερε το όνομα του Αμπντελχάκ Νούρι, του νεαρού άσου του ολλανδικού ποδοσφαίρου, ο οποίος κατάγεται από το Μαρόκο και υπέστη καρδιακή προσβολή το 2017, ενώ έπαιζε σε αγώνα του Αγιαξ.

Μετά από αυτήν την τραγωδία, ο «Appie» -όπως είναι το προσωνύμιο του- έπεσε σε κώμα και μέχρι σήμερα, ταλαιπωρείται από σοβαρή και μόνιμη εγκεφαλική βλάβη.

Σημειώνεται, ότι παρά το γεγονός της λύσης του συμβολαίου του, η διοίκηση του ολλανδικού συλλόγου, αποφάσισε να αποσύρει την φανέλα του Νούρι με τον αριθμό 34, ενώ εξακολουθεί να στηρίζει την οικογένεια του παίκτη, χρηματοδοτώντας κυρίως, τα έξοδα νοσηλείας.

@AllAboutAjax: 'The Moroccan squad honouring Abdelhak Nouri after their win on Spain on the World Cup! Sofyan Amrabat held up a shirt bearing his name and shirt number as the players chanted his name. ❤️🇲🇦#Ajax | #N… pic.twitter.com/FzxvlRZZuw, see more https://t.co/WOlI4dRgzk