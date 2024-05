Χωρίς Κασεμίρο, Ριτσάρλισον και Γκαμπριέλ Ζεσούς η Βραζιλιά στο Κόπα Αμέρικα

Χωρίς μερικά... βαρβάτα ονόματα θα αγωνιστεί η Βραζιλία στο ερχόμενο Κόπα Αμέρικα το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, ο Ντοριβάλ Τζούνιορ άφησε εκτός αποστολής τον Κασεμίρο και τον Άντονι από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον Ριτσάρλισον από την Τότεναμ και τον Γκαμπριέλ Ζεσούς από την Άρσεναλ μεταξύ άλλων που επίσης βρισκόταν στο παρελθόν στις κλήσεις και τώρα δεν καλέστηκαν.

Αναλυτικά η αποστολή της «σελεσάο»: Άλισον, Έντερσον, Μπέντο, Ντανίλο, Γιαν Κόουτο, Μπεράλντο, Μιλιτάο, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Αράνα, Γουέντελ, Αντρέας Περέιρα, Ντόουγκλας Λουίς, Ζοάο Γκόμες, Πακετά, Έντρικ, Εβανίλσον, Μαρτινέλι, Ραφίνια, Ροντρίγκο, Σαβίνιο και Βινίσιους.

🚨🇧🇷 OFFICIAL: Brazil list for Copa América.



⛔️ Richarlison, Casemiro, Matheus Cunha, Gabriel Jesus, Bremer are OUT of the list.



Alisson

Ederson

Bento



Danilo

Yan Couto



Beraldo

Militão

Gabriel Magalhães

Marquinhos



Arana

Wendell



Andreas Pereira

Bruno Guimarães

Douglas Luiz… pic.twitter.com/mKRHx9QROv