Οδυσσέας Βλαχοδήμος: Αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας του Σεπτεμβρίου στην Πορτογαλία

Ο διεθνής κίπερ της Μπενφίκα, Οδυσσέας Βλαχοδήμος αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας για το μήνα Σεπτέμβριο στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

O «Odi» συγκέντρωσε το 22,22% των ψήφων, αφήνοντας πίσω του τον Ντιόγκο Κόστα της Πόρτο (20,63%) και τον Ρικάρντο Μπατίστα της Κάσα Πία (16,67%), ο οποίος είχε αποσπάσει το εν λόγω βραβείο για τον Αύγουστο.

Ο Βλαχοδήμος πανηγύρισε με τους «αετούς» της Λισαβόνας τρεις νίκες στους ισάριθμους αγώνες που διεξήχθησαν τον Σεπτέμβριο, έχοντας δεχθεί μόνο ένα γκολ από τη Βιζέλα, στην πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Δείτε το tweet:

Tão segura como a baliza do @SLBenfica em setembro, só o Prémio EuroBic 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮-𝗥𝗲𝗱𝗲𝘀 do Mês da #LigaPortugalbwin nas mãos de Odysseas 🏆🧤



Concordas com a decisão dos treinadores da prova? #LigaPortugal #criatalento #createstalent #futebolcomtalento #marcaomundo pic.twitter.com/J3pQ7VfSGZ