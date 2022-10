Ούτε στη… Ελλάδα: Έκοβαν τα δοκάρια για να ξεκινήσει το Χαλ - Μπέρμιγχαμ! (vid)

Κωμικοτραγικές καταστάσεις λίγο πριν από την σέντρα της αναμέτρησης της Χαλ με την Μπέρμιγχαμ για την αγγλική Championship.

O διαιτητής της αναμέτρησης διαπίστωσε ότι η μία εστία ήταν κατά τι μεγαλύτερη από το κανονικό και με δεδομένο ότι δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση, επιστρατεύτηκαν πρωτόγονα μέσα.

Η εστία ξεριζώθηκε και με ένα πριόνι, κόπηκε στο κανονικό μέγεθος, σε μία σπάνια σκηνή που το τελευταίο μέρος που θα περίμενε να δει κανείς είναι σε αγγλικό γήπεδο.

Hull City vs Birmingham City has been delayed because the goals are too big. They are currently being sawed 2 inches smaller. We’ve seen it all now! 😂 pic.twitter.com/aF1HpmD3vM