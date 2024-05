Στους Σανς ο Μπουντενχόλζερ!

Μία μέρα μετά την απομάκρυνση του Φρανκ Βόγκελ οι Φοίνιξ Σανς έφεραν στην Αριζόνα έναν πρωταθλητή NBA.

Συγκεκριμένα η ομάδα των Ντουράντ και Μπούκερ έδωσε στον πρώην τεχνικό των Μιλγουόκι Μπακς και 2 φορές προπονητή της χρονιάς, Μάικ Μπουντενχόλζερ, πενταετές συμβόλαιο με απολαβές πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια για να τον κάνουν κάτοικο Footprint Center με σκοπό να τους φέρει το πολυπόθητο πρωτάθλημα.

Mike Budenholzer has agreed to terms on a five-year, $50-plus million deal to become the new head coach of the Phoenix Suns, league sources tell @TheAthletic @Stadium. Suns land the two-time NBA Coach of the Year and Arizona native. pic.twitter.com/FknlqMY6nD