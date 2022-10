Σοκάρει το μακελειό στο γήπεδο της Ινδονησίας: πολύ σκληρές εικόνες

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Ινδονησία όπου σημειώθηκε τραγωδία άνευ προηγουμένου, μετά τον αγώνα ανάμεσα στην Αρέμα και στην Περσεμπάγια με αποτέλεσμα τουλάχιστον 127 άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο!

Από τα θλιβερά επεισόδια που έλαβαν χώρα ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων, περισσότεροι από 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και παιδιά, εκτός των φιλάθλων και των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ. Με το σφύριγμα της λήξης κι ενώ η Αρέμα είχε ηττηθεί με 2-3, οπαδοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του Kanjuruhan Stadium και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές αρχές.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για να εμποδίσουν τους φιλάθλους, εκατοντάδες εκ των οποίων έχασαν τις αισθήσεις τους και λιποθύμησαν.

Τα όσα ακολούθησαν ήταν ανατριχιαστικά, οι συγκρούσεις ήταν βίαιες, ενώ δύο οχήματα της αστυνομίας κάηκαν ολοσχερώς. Οι μάχες σώμα με σώμα συνεχίστηκαν κι εκτός γηπέδου, με αρκετούς ανθρώπους να χάνουν τη ζώή τους. Εκτός των νεκρών, τα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για περισσόετρους από 300 τραυματίες, μερικοί εκ των οποίων πιο σοβαρά.

Αμέσως μετά τα θλιβερά έκτροπα η ποδοσφαρική λίγκα ανακοίνωσε την αναστολή του πρωταθλήματος Ινδονησίας για μία εβδομάδα, με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Ακχμάντ Χαντιάν Λουκίτα, να ανακοινώνει πως θα διεξαχθεί έρευνα για να βρεθούν οι υπαίτιοι των απίστευτων επεισοδίων.

Ο υπουργός Ασφαλείας της χώρας ανέφερε πως υπήρχαν περίπου 4.000 υπεράριθμοι θεατές μέσα στο γήπεδο καθώς φαίνεται πως είχαν πουληθεί 42.000 εισιτήρια αντί για 38.000.

At least 129 people killed in deadly violence after fans from losing team invade a football pitch in #Indonesia.



The stampede began when police started firing tear gas into the crowd...thousands of spectators crammed to exit through just two gates

⚡#Indonesia

- Shocking visuals

- Dead bodies turning blue

- Riots police threw too many teargas shells

At least 127 people died at a football stadium in Indonesia late Saturday when fans invaded the pitch and police responded with tear gas, triggering a stampede. The match was played between Arema and Persebaya Surabaya

At least 127 people died at a football stadium in Indonesia late Saturday when fans invaded the pitch and police responded with tear gas, triggering a stampede. The match was played between Arema and Persebaya Surabaya pic.twitter.com/FZjmPrEPtg — 🇯​🇴​🇭​🇳​🇾​ 🇿​🇮​🇩 ♥️🇮🇳 (@Johny_mera_name) October 2, 2022