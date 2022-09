Συλλήψεις Γερμανών για επεισόδια πριν από το Αγγλία - Γερμανία (vid)

Πιο συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το Sky Sports, η αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις Γερμανών που ταξίδεψαν στο Λονδίνο για την αναμέτρηση του Nations League.

Αιτία ήταν τα επεισόδια που προκάλεσαν σε publ της βρετανικής πρωτεύουσας, καθώς επιτέθηκαν σε Άγγλους φιλάθλους.

Four arrests have been made after masked German 'fans' attacked England supporters at a pub ahead of Monday's Nations League fixture at Wembley, police have confirmed. pic.twitter.com/9rY20o1efW