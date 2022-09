«Κράζουν» τον Ζοσέ Σα για το αστειάκι στον Ντε Μπρόινε να... μη φορτσάρει! (vid)

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έκανε... καρέ απέναντι στον Ζοσέ Σα στο περσινό 1-5 της Σίτι επί της Γουλβς κι ο Πορτογάλος γκολκίπερ του ζήτησε να μη "φορτσάρει" πριν το σαββατιάτικο παιχνίδι τους.

Έντονη κριτική δέχεται από φιλάθλους της Γουλβς ο πρώην πορτιέρο του Ολυμπιακού για το... αστειάκι που έκανε στον Κέβιν Ντε Μπρόινε, πριν το σαββατιάτικο παιχνίδι με τη Σίτι.

Ενώ οι παίκτες των δύο ομάδων βρίσκονταν στη φυσούνα κι ετοιμάζονταν να βγουν στον αγωνιστικό χώρο, ο Ζοσέ Σα απευθύνθηκε στον Βέλγο σταρ και του ζήτησε -με χιούμορ- να μη... φορτσάρει, προφανώς γιατί δεν είχε ξεχάσει τα τέσσερα γκολ που του είχε βάλει στο 1-5 της Σίτι τον περασμένο Μάιο.

Η συγκεκριμένη κίνηση πάντως του Πορτογάλου γκολκίπερ επικρίθηκε αρκετά στα social media, κατηγορώντας τον για εντελώς λάθος νοοτροπία.



Jose Sá telling Kevin de Bruyne to take it easy after he scored 4 goals past him last time 😂pic.twitter.com/4wNZL5ePUa