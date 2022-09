Περνάει από ιατρικά και υπογράφει στην Γουλβς ο Ντιέγκο Κόστα

Ο Ισπανός επιθετικός θα καλύψει το κενό που αφήνει ο Καλάιτζιτς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο, με τους ιθύνοντες της Γουλβς να κινούνται γρήγορα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Ορνστάιν του «Athletic», ο Ντιέγκο Κόστα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις την Τρίτη (6/9) και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Γουλβς.

🚨 EXCL: Diego Costa is being flown in by Wolverhampton Wanderers + expected at the club on Tuesday - actually not for a trial but to have medical tests & if everything is ok the plan is for the 33yo striker to sign for #WWFC as a free agent @TheAthleticUK https://t.co/claxTGasNU