Παναθηναϊκός και ΑΕΚ δήλωσαν συμμετοχή στο Europe Trophy 2025-2026

Μέσα από το Europe Trophy έρχεται και την περίοδο 2025-2026 η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση. Δύο κορυφαία σωματεία, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δήλωσαν συμμετοχή στο 3ο τη τάξει Ευρωπαϊκό Κύπελλο ομάδων και θα επιδιώξουν να φτάσουν όσο γίνεται ψηλότερα.

Ο Παναθηναϊκός εκδήλωσε αυτό το ενδιαφέρον και για την ανδρική και για τη γυναικεία ομάδα του (τερμάτισαν στη 2η και την 3η θέση αντίστοιχα πέρσι στην Α1 εθνική κατηγορία) και διευρύνει την παράδοση των τελευταίων ετών, που τον θέλει να συμμετέχει σταθερά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχει περάσει και από το Champions League και από το Europe Cup, ενώ να θυμίσουμε ότι το 2022 κατέκτησε το Europe Trophy στις γυναίκες και το 2024 το Europe Trophy στους άνδρες.

Η ΑΕΚ, που προέρχεται από ην 4η θέση στην Α1 κατηγορία, θα γίνει… σταχτοπούτα του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Θα πάρει μέρος στο Europe Trophy γυναικών και θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά, που θ’ αγωνιστεί στην Ευρώπη με κάποια από τις δύο ομάδες της. Η ΑΕΚ, που μετά την επαναλειτουργία του τμήματος, έφτασε τόσο ψηλά ώστε να γίνει πρωταθλήτρια Ελλάδας ανδρών και Κυπελλούχος Αττικής γυναικών, αλλά δεν είχε δοκιμάσει ποτέ τις δυνάμεις της σε Ευρωπαϊκό Κύπελλο.

Η προθεσμία με τις συμμετοχές των ομάδων και όλες τις λεπτομέρειες έκλεισε την περασμένη εβδομάδα, καθώς, σε αντίθεση με τις άλλες δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το Europe Trophy αργεί και φέτος ν’ αρχίσει. Μέσω της ΕΦΟΕπΑ τα αθηναϊκά σωματεία δήλωσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση του αθλήματος (ETTU) και τα ευρωπαϊκά τους ρόστερ.

Την ανδρική ομάδα του Παναθηναϊκού αποτελούν οι Τάμας Λάκατος (Ουγγαρία), Κιμ Ταεχιούν (Κορέα), Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Ζήσης Δουκέρης και Λευτέρης Μάκρας. Η γυναικεία ομάδα του ίδιου συλλόγου έχει στη σύνθεση τις Ντίνα Μεσρέφ (Αίγυπτος), Κατερίνα Τόλιου, Νικολέτα Στεφάνοβα (Ιταλία), Ιωάννα Γερασιμάτου, Κωνσταντίνα Παρίδη Μαρία Αρτσέτου και Βασιλική Τζίμου

Η ΑΕΚ δήλωσε τις Έλενα Ζαχάρια (Ρουμανία), Χεντ Φατί (Αίγυπτος), Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Χρυσή Φωτιάδου, Αγγελική Ευμορφιάδη και Δανάη Μωυσίδη.

Όπως κάθε χρόνο, από την έναρξή του το 2021, το Europe Trophy περιλαμβάνει αρχικά το λεγόμενο Regional Stage, δηλαδή τους προκριματικούς περιφερειακούς αγώνες. Βγαίνουν οι τοπικοί νικητές, όπως και οι προκρίσεις για το τελικό στάδιο, δηλαδή το Europe Trophy Grand Finals. Επισήμως δεν έχουν προκύψει τόποι διεξαγωγής για τους Περιφερειακούς αγώνες, που γίνονται συγκεντρωτικά για κάθε περιοχή, ενώ αναμένονται και οι κληρώσεις. Πάντως, σύμφωνα με το καλεντάρι της ETTU το Regional Stage αναμένεται να γίνει ακριβώς μετά τα μέσα Ιανουαρίου (στο διάστημα 16 με 18/01/2026) και οι Μεγάλοι Τελικοί από τις 24 μέχρι τις 26/04/2026.