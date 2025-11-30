Στην κορυφή της Βαρκελώνης ο Γκιώνης

Εντυπωσιακός και απόλυτα έτοιμος ενόψει του WTT Feeder στην Πάρμα εμφανίστηκε ο Παναγιώτης Γκιώνης, ο οποίος ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, συμμετείχε στο παραδοσιακό τουρνουά Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona και κατέκτησε την πρώτη θέση ανάμεσα σε κορυφαίους αθλητές του πινγκ πονγκ.

Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε για 38η φορά, με τη συμμετοχή οκτώ προσκεκλημένων παικτών, παρουσία περίπου 500 θεατών και τηλεοπτική κάλυψη.

Το σύστημα διεξαγωγής περιλάμβανε νοκ άουτ από τον πρώτο γύρο, ματς στα τρία σετ στην οκτάδα, στα πέντε στα ημιτελικά και στα επτά στον τελικό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με νίκη 2-0 απέναντι στον Ισπανό Χουά Πέρεθ, συνέχισε με εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στον Σλοβένο Ντάρκο Γιόργκιτς (3-1) και ολοκλήρωσε την πορεία του απέναντι στον Αμερικανό Κανάκ Τζα με 4-3 σετ. Ο τελικός ήταν συγκλονιστικός, με τον Γκιώνη να προηγείται 3-1, να δέχεται την ισοφάριση και να κατακτά τον τίτλο στο 7ο σετ με 11-9, μέσα σε αποθέωση από το κοινό, το οποίο φώναζε ρυθμικά το όνομά του. Γιόργκιτς και Chih-Wei Yeh μοιράστηκαν την τρίτη θέση.

Η εμφάνιση αυτή αποτελεί σημαντική ώθηση για τον Γκιώνη, ο οποίος ήδη ταξίδεψε στην Πάρμα για τη συμμετοχή του στο κυρίως ταμπλό του WTT Feeder Italy. Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Βατσακλής, ενώ ο Έλληνας αθλητής περιμένει αντίπαλο από τα προκριματικά εφόσον περάσει στους «32», θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό Κάι Στούμπερ.

