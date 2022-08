Από το βράδυ του Σαββάτου ο Τζάρελ Μάρτιν βρίσκεται στο Τελ Αβίβ, για να ενσωματωθεί στην Μακάμπι. Ο Αμερικανός άσος την Κυριακή μπήκε σε κλίμα προετοιμασίας, καθώς πέρασε από τις απαραίτητες εξετάσεις, μετρώντας αντίστροφα για την «πρώτη» με τη νέα του ομάδα.

Jarell Martin started his day with the medicals in TLV 🩺#FireUp pic.twitter.com/m9iLqlQ3tG