ΠΑΟΚ: Το «συγνώμη» του Λυκογιάννη στον κόσμο και το μήνυμα του Λοβ (vid & pic)

Στην παρακάμερα που δημοσίευσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά την ευρεία νίκη επί της ΑΕΚ, που όμως δεν αρκούσε για την είσοδο στα πλέι οφ, φαίνεται η στιγμή που ο Άρης Λυκογιάννης ζητάει «συγνώμη» προς τον κόσμο της ομάδας, δείχνοντας να παίρνει την ευθύνη για την αποτυχημένη σεζόν.

Ξεχωριστή ήταν και η στιγμή που ο Ζερμέιν Λοβ αποχαιρέτησε σχεδόν όλους τους φιλάθλους που βρέθηκαν το Σάββατο στο γήπεδο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την στήριξή τους. Ο ίδιος μάλιστα έστειλε και το δικό του μήνυμα... αγάπης για τον ομάδα γράφοντας μεταξύ άλλων: «Πάντα και μόνο ΠΑΟΚ»!

Always! Only PAOK. Love is love! https://t.co/mw4SW3yMAy