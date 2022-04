NBA Playoffs 2022: Η ώρα της αλήθειας έφτασε!

Η σεζόν μπαίνει στην καλύτερη φάση της! Τα πλέι οφ του ΝΒΑ κάνουν τζάμπολ και το SDNΑ περνάει από... κόσκινο κάθε ζευγάρι και καταθέτει τις προβλέψεις του, με τις μάχες να αναμένονται αμφίρροπες.

Η ώρα που θα παιχτεί το πραγματικό μπάσκετ έφτασε. Η regular season άφησε πολλές έντονες στιγμές, αλλά τώρα ήρθε η στιγμή να ξεχωρίσουν οι καλές από τις πολύ καλές ομάδες και οι καλοί από τους μεγάλους παίκτες. Ήρθε η ώρα των πλέι οφ!

16 ομάδες, 2 περιφέρειες, 1 στόχος: το Larry O'Brien trophy! Το βαρύτιμο τρόπαιο είναι ο λόγος για τον οποίο μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκοσμίου μπάσκετ αναμένεται να δώσουν μάχες μέχρις εσχάτων, με τους επόμενους 2 περίπου μήνες να είναι καταιγιστικοί.

Λίγο πριν αρχίσει η δράση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και αφού ξεκαθάρισε το τοπίο στο Play In τουρνουά, το SDNA σας βάζει στο κλίμα των μεγάλων αγώνων.

Ανάλυση τα ζευγάρια ένα προς ένα σε Ανατολή και Δύση και προβλέψεις για την τελική έκβασή του. Όσο κοντά μπορεί να πέσει κάποιος σε ζευγάρια που αναμένεται να χαρίσουν έντονες συγκινήσεις, δίνοντας ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στα βράδια μας.

Σε αυτό το σημείο ένα μικρό διάλειμμα για να μπείτε ακόμα πιο... μέσα στο κλίμα. Απολαύστε...

Πάμε λοιπόν να δούμε ένα προς ένα τα ζευγάρια των πλέι οφ. Διότι όπως είπε και ο Τζοέλ Εμπίιντ, πάμε από τους 82 αγώνες, στις 16 νίκες...

Ανατολή

Μαϊάμι Χιτ - Ατλάντα Χοκς

Οι Χιτ κατέκτησαν την πρώτη θέση στην Ανατολή και μαζί το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στην περιφέρειά τους. Δεν το πέτυχαν από τύχη. Είχαν αυτά που τους έλειπαν πέρυσι, συνέπεια και σταθερότητα. Και αυτά τα στοιχεία τους οδήγησαν εκεί. Στον πρώτο γύρο των πλέι οφ θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Χοκς, που πέρασαν το εμπόδιο των Καβαλίερς στο τελευταίο παιχνίδι του Play In της Ανατολής.

Τζίμι Μπάτλερ, Μπαμ Αντεμπάγιο, Τάιλερ Χίρο, Κάιλ Λάουρι σε πρώτο πλάνο και Μαξ Στρους, Πι Τζέι Τάκερ, Ντάνκαν Ρόμπινσον σε ρόλο συμπληρωματικό δείχνουν πόσο γεμάτοι είναι οι Χιτ.

Στην αντίπερα όχθη είναι μια ομάδα που ξέρει να αποδίδει πολύ καλύτερα και να ξεπερνάει τα όριά της όταν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Οι Ατλάντα Χοκς για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στα πλέι οφ, με τον πυρήνα της ομάδας που έφτασε ως τους τελικούς πέρυσι να μένει στην Τζόρτζια. Και να θέλει δεύτερο διαδοχικό playoff run μέχρι το τέλος. Να σημειώσουμε πως η παρεά του Τρε Γιανγκ πέρασε μέσα από το play-in, πετυχαίνοντας μια σπουδαία ανατροπή κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, τους οποίους έστειλε για... διακοπές.

Πρόβλεψη: Χιτ και Χοκς έχουν χαρίσει πολλές μάχες φέτος τόσο στο Μαϊάμι όσο και στην Ατλάντα. Οι Χιτ είναι αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο, όχι μόνο χάρη στην έδρα τους, αλλά και για τις λύσεις που διαθέτουν. Οι Χοκς από την άλλη έχουν έναν εκπληκτικό Τρε Γιανγκ και ένα ρόστερ που ξέρει να δίνει απαντήσεις στα κρίσιμα. Τώρα όμως είναι αλλιώς απέναντι σε αυτούς τους Χιτ. 4-2 Χιτ!

Μπόστον Σέλτικς - Μπρούκλιν Νετς

Οι Σέλτικς έδειξαν δύο πρόσωπα. Μέχρι τα μέσα της σεζόν ήταν μια ομάδα που έμοιαζε να μην έχει χημεία, να μην έχει αγωνιστικό προσανατολισμό, να μην έχει ταυτότητα, να μην είναι ομάδα εν ολίγοις. Από τα τέλη Δεκεμβρίου και μετά όμως ήταν μια ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. Ο Ίμε Ουντόκα έβαλε την υπογραφή του στο εκπληκτικό turnaround των Κελτών. Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν είναι οι ηγέτες του συνόλου, ο Μάρκους Σμαρτ και ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς είναι σημεία αναφοράς στην άμυνα, ενώ η προσθήκη του Ντέρικ Ουάιτ «κόλλησε» τα κομμάτια αρμονικά.

Απέναντί της μια από τις πιο πολυσυζητημένες ομάδες της λίγκας. Κέβιν Ντουράντ και Κάιρι Ίρβινγκ συνθέτουν ένα μαγικό δίδυμο στο Μπρούκλιν, όμως φέτος οι Νετς αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα, χάνοντας την επαφή τους με την πρώτη εξάδα. Η προσθήκη των Κάρι, Ντράμοντ έδωσε σταθερότητα, ενώ ο Μπεν Σίμονς ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα μέσα της σειράς. Championship caliber ομάδα οι Νετς, δεν συμβιβάζονται με τίποτε άλλο πέραν της επιτυχίας. Ιδίως φέτος.

Πρόβλεψη: Από τη μία έχουμε την ομάδα που από τα μέσα της σεζόν κι έπειτα έσπειρε τον... τρόμο στο ΝΒΑ και από την άλλη την ομάδα που μόλις αποφασίσει να παίξει μπάσκετ απλά δεν έχει αντίπαλο. Πολύ αμφίρροπη και κλειστή σειρά. Ευχής έργον για τους μπασκετικούς να υπάρξει Game 7. Οι Σέλτικς έχουν τον πρώτο λόγο, ελέω έδρας, αλλά ποιος ξεγράφει τον Κέβιν Ντουράντ και τον Κάιρι Ίρβινγκ; 4-3 Νετς και βλέπουμε!

Μιλγουόκι Μπακς - Σικάγο Μπουλς

Οι πρωταθλητές Μπακς είναι η team to beat στο ΝΒΑ. Η ομάδα του Μιλγουόκι έχει σαν στόχο την υπεράσπιση του τίτλου της και πρώτος αντίπαλος είναι οι Σικάγο Μπουλς, έχοντας μάλιστα πλεονέκτημα έδρας. Η ομάδα του Μάικ Μπουντενχόλζερ φέτος μοιάζει πιο γεμάτη από ποτέ. Διότι στο υπάρχον υλικό προστέθηκαν οι Σερζ Ιμπάκα, Τζαβόν Κάρτερ, που έρχονται από τον πάγκο και δίνουν λύσεις. Κάτι που κάνει τα «ελάφια» να παίζουν σε up tempo όποιος κι αν βρίσκεται στο παρκέ εκείνη την στιγμή.

Οι Μπουλς από την άλλη πλευρά άρχισαν τη σεζόν με φιλοδοξίες και όνειρα. Το ξεκίνημά τους ήταν εντυπωσιακό, όμως στην πορεία... κλάταραν. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός πως αδυνατούν να κερδίσουν ομάδες της πρώτης τετράδας σε Ανατολή και Δύση (2-19 το σχετικό ρεκόρ) δημιουργεί προβληματισμό. Η ομάδα του Μπίλι Ντόνοβαν όμως φέτος διαθέτει σκληρό σύνολο, με τους ΝτεΡόζαν-ΛαΒίν σε ρόλους ηγετών και τους Ντοσούνμου-Ουίλιαμς αφανείς ήρωες.

Πρόβλεψη: Σειρά με ξεκάθαρο φαβορί και ξεκάθαρο αουτσάιντερ. Οι πρωταθλητές μπαίνουν στην αρένα διατήρησης των κεκτημένων και σε πρώτη φάση πρέπει να... δαμάσουν τον ταύρο. Εννοείται πως έχουν τον πρώτο λόγο απέναντι σε μια ομάδα που δημιούργησε φιλοδοξίες στο ξεκίνημα της σεζόν, όμως το β' μισό που πραγματοποιεί θυμίζει την ασταθή ομάδα της περσινής σεζόν. Ίσως οι Μπουλς κάνουν την έκπληξη στο Game 1, ίσως φτάσουν πολύ κοντά σε νίκη. Οι Μπακς όμως είναι ανώτεροι και έχουν τον πρώτο -και τον τελευταίο- λόγο. 4-1 Μπακς!

Φιλαδέλφεια 76ερς - Τορόντο Ράπτορς

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς έκαναν μια now ore never κίνηση. ΄Έφεραν στην Πενσιλβάνια τον Τζέιμς Χάρντεν, για να κάνει δίδυμο με τον Τζοέλ Εμπίιντ. Ο Ταϊρίς Μάξεϊ είχε μια άκρως παραγωγική σεζόν, στον δεύτερο χρόνο του στο ΝΒΑ, αλλά και στους Σίξερς, ενώ οι Χάρις, Γκριν, Νιάνγκ, αλλά και ο ΝτεΆντρε Τζόρνταν, αποτελούν λύσεις που κάνουν το έργο του Ντοκ Ρίβερς πιο εύκολο. Βέβαια κατά τη διάρκεια της regular season δεν έλειψαν τα σκαμπανεβάσματα και οι δύσκολες στιγμές, με την τελευταία αναμέτρησή τους απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς, στην Wells Fargo Arena, να είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Οι Ράπτορς έκαναν εντυπωσιακό δεύτερο μισό στη σεζόν. Μετά το All Star Game ανέβασαν κατακόρυφα το παιχνίδι τους, ενώ στα τελευταία 17 παιχνίδια μέτρησαν ρεκόρ 13-4, το οποίο ήταν το καλύτερο στο ΝΒΑ. Το δίδυμο Σιάκαμ-ΒανΒλίτ παίζει σε υψηλό επίπεδο, ο Σκότι Μπαρνς είναι ένας από τους διεκδικητές του βραβείου του Rookie of the Year, ενώ Γκάρι Τρεντ τζούνιορ και Κρις Μπουσέ κάνουν τη διαφορά. Σε συνδυασμό με την επιστροφή του Ανουνόμπι, οι «δεινόσαυροι» μπαίνουν στα πλέι οφ με πολύ καλή ψυχολογία.

Πρόβλεψη: Οι Σίξερς έχουν την ομάδα που είτε θα τα καταφέρει φέτος, είτε μάλλον ποτέ. Η έλευση του Χάρντεν έχει ανεβάσει κατακόρυφα το επίπεδο, όμως σταθερότητα και δεν έχει αποκτήσει ακόμα στην απόδοσή του. Από την άλλη οι Ράπτορς είναι σε ανοδική πορεία, είναι συμπαγείς και έχουν εκπληκτική σταθερότητα και τους Σιάκαμ-ΒανΒλιτ σε φοβερή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν ζημιές, όμως τον πρώτο λόγο έχουν οι Σίξερς. 4-3 Σίξερς!

Δύση

Φοίνιξ Σανς - Νιου Όρλινς Πέλικανς

Η καλύτερη ομάδα, βάσει απόδοσης, ρεκόρ και συνολικής εικόνας στο ΝΒΑ φέτος μπαίνει στη... μάχη των πλέι οφ με σκοπό να φτάσει εκεί που ήταν και πέρυσι, αλλά και λίγο παρακάτω. Διότι φέτος ο μοναδικός στόχος των Σανς δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μόντι Ουίλιαμς έδειξε πως μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε δυσκολία, όποιος κι αν είναι ο αντίπαλός της. Ακόμα κια χωρίς τον Κρις Πολ, μετά το All Star Game, έδειξε πως μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο και να μην αλλοιωθεί η εικόνα της σε μεγάλο βαθμό. Αυτό γιατί ο Ντέβιν Μπούκερ κάνει σεζόν MVP, οι Μάικαλ Μπρίντζες, ΝτεΆντρε Έιτον, Τζέι Κράουντερ, Κάμερον Πέιν και Κάμερον Τζόνσον έχουν ανεβάσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο του παιχνιδιού τους, λίγο πριν από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν.

Οι Πέλικανς μετά το καταστροφικό ξεκίνημα στη σεζόν όχι μόνο αντέδρασαν, αλλά έμαθαν πώς να κερδίζουν σε κάθε συνθήκη. Η έλευση του Σι Τζέι ΜακΚόλουμ ανέβασε το επίπεδο του παιχνιδιού τους, σε μια σεζόν που ο Ουίλι Γκριν έκανε εξαιρετικά πράγματα, αν και δεν είχε στη διάθεσή του τον Ζάιον Ουίλιαμσον σε καμία στιγμή της σεζόν. Ο Μπράντον Ίνγκραμ ανέβασε επίπεδο το παιχνίδι του, κάτι που φάνηκε και στο ματς - πρόκριση κόντρα στους Κλίπερς, ενώ ο Χέρμπερτ Τζόουνς έδειξε πως ήταν το steal του ντραφτ, κάνοντας εξαιρετικά πράγματα στην άμυνα.

Πρόβλεψη: Οι Πέλικανς τρύπησαν το ταβάνι τους που έφτασαν στα πλέι οφ του ΝΒΑ, ειδικά μετά την πολύ άσχημη εκκίνηση στη σεζόν. Αυτό μοιάζει να είναι και το τελευταίο βήμα τους. Οι Σανς είναι ξεκάθαρο φαβορί και σαφώς ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο. Και βάσει όσων είδαμε θα είναι σε θέση να ξεπεράσουν το εμπόδιο των «πελεκάνων» στα πλέι οφ, στο δρόμο για τον τίτλο. 4-0 Σανς!

Μέμφις Γκρίζλις - Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Οι Μέμφις Γκρίζλις ήταν από τις πιο εντυπωσιακές ομάδες του ΝΒΑ. Με ή χωρίς τον ηγέτη τους, Τζα Μοράντ, πάντα έβρισκαν τον τρόπο να παίρνουν αυτό που θέλουν, κάτι που τους έκανε από την πρώτη στιγμή άκρως επικίνδυνους για κάθε αντίπαλο. Ο Ντέσμοντ Μπέιν ανέβασε επίπεδο το παιχνίδι του φέτος και σουτάρει σταθερά με 40+% στα τρίποντα, ο Τζάρεν Τζάκσον τζούνιορ «σκεπάζει» τα καλάθια με την επιβλητική παρουσία του, ενώ ο Ντίλον Μπρουκς παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτά σε συνδυασμό με την παρουσία των Στίβεν Άνταμς, Ντε'Άντονι Μέλτον και Τάιους Τζόουνς καθιστούν τους Γκρίζλις μια fun to watch ομάδα, αλλά και ένα πάρα πολύ δύσκολο σύνολο στο να το κερδίσεις.

Η επιστροφή των Τίμπεργουλβς φέτος ήταν εκκωφαντική. Η ομάδα από τη Μινεσότα επέστρεψε στα πλέι οφ, έχοντας ένα σύνολο ικανό για μεγάλα πράγματα. Ο Καρλ Άντονι Τάουνς παίζει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του, ο Άντονι Έντουαρντς δείχνει τι είναι ικανός να κάνει στο μέλλον, ενώ ο Ντ'Άντζελο Ράσελ φέτος είναι η ήρεμη δύναμη των «λύκων». Η προσθήκη του Πάτρικ Μπέβερλι έδωσε σκληράδα στην άμυνα, στοιχείο που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια και το είχαν ανάγκη οι Τίμπεργουλβς για να ανεβάσουν επίπεδο το παιχνίδι τους. Κάτι που συνέβη φέτος και δείχνουν ικανοί για όλα.

Πρόβλεψη: Οι Τίμπεργουλβς επέστρεψαν στα πλέι οφ και το πανηγύρισαν λες και... πήραν το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι πως το επίτευγμα ήταν σπουδαίο γι αυτούς, επιστρέφοντας στον χάρτη. Έχουν την ομάδα που μπορεί να απειλήσει κάθε αντίπαλο. Οι Γκρίζλις όμως φέτος δείχνουν πως έχουν αυτό το κάτι να φτάσουν ψηλά. Και με την έδρα ως οδηγό, αλλά και το εξαιρετικό νεανικό σύνολό τους, φυσικά έχουν προβάδισμα. 4-2 Γκρίζλις!

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ντένβερ Νάγκετς

Μετά από δύο χρόνια αδράνειας οι Ουόριορς επέστρεψαν στην ελίτ. Η ομάδα του Στιβ Κερ μπαίνει και φέτος στη διεκδίκηση του τίτλου με όνειρα, φιλοδοξίες, αλλά και ένα γεμάτο ρόστερ που διαθέτει λύσεις σε όλα τα επίπεδα. Ο Στεφ Κάρι επιστρέφει στη δράση και μοιάζει πιο ώριμος από ποτέ, ο Κλέι Τόμπσον έδειξε από την πρώτη στιγμή της επιστροφής του πόσο κομβικός μπορεί να γίνει, ο Ντρέιμοντ Γκριν είναι ο... γνωστός κυρίαρχος στην άμυνα, ενώ φέτος ο Τζόρνταν Πουλ κάνει σεζόν καριέρας, βάζοντας το όνομά του δίπλα στους υποψηφίους για το βραβείο του πιο βελτιωμένου της σεζόν.

Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να διαλύει τα κοντέρ και όσο αυτός είναι σε τέτοια κατάσταση οι Νάγκετς δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Ο «Τζόκερ» πήρε στις πλάτες του την ομάδα του Κολοράντο γι' ακόμα μία σεζόν, με τις μεγάλες εμφανίσεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Στο πλευρό του οι Μόντε Μόρις, Ουίλ Μπάρτον, Άαρον Γκόρντον, ενώ ο Μάικλ Μαλόουν είδε τον ρούκι Μπόουνς Χάιλαντ να κάνει step up και να δείχνει πως έχει όλα τα φόντα να σταθεί στο επίπεδο που θέλουν οι Νάγκετς από εκείνον. Ερωτηματικό για την ομάδα του Ντένβερ η κατάσταση των Πόρτερ τζούνιορ - Μάρεϊ, οι οποίοι με ενδεχόμενη επιστροφή ανεβάζουν κατακόρυφα το επίπεδο του παιχνιδιού των «Σβόλων».

Πρόβλεψη: Η επιστροφή των Ουόριορς στα πλέι οφ τους θέτει αντιμέτωπους με την ομάδα του MVP του ΝΒΑ. Φυσικά οι «πολεμιστές» είναι αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο στη σειρά, όμως φέτος τα βρήκαν πολλές φορές σκούρα απέναντι στους Νάγκετς. Μόντε Μόρις, Ουίλ Μπάρτον, Άαρον Γκόρντον, Μπόουνς Χάιλαντ, είναι παίκτες που υποστηρίζουν τον Γιόκιτς και κάνουν επικίνδυνη την αποστολή των Ουόριορς αμυντικά. Όμως ακόμα κι έτσι παραμένουν φαβορί. 4-2 Ουόριορς!

Ντάλας Μάβερικς - Γιούτα Τζαζ

Οι Ντάλας Μάβερικς ήταν ήρεμη δύναμη στην regular season. Η ομάδα του Τζέισον Κιντ ανέβαζε σταδιακά ρυθμούς και μετά το All Star Game κατάφερε να σταθεροποιηθεί σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι αυτός που κινεί τα νήματα στο παιχνίδι των Μαβς, με τους Τζέιλεν Μπράνσον, Ντόριαν Φίνι-Σμιθ και Ντουάιτ Πάουελ να αποτελούν στηρίγματα. Οι Σπένσερ Ντίνγουϊντι και Ντάβις Μπέρτανς ήρθαν από την Ουάσιγκτον και όχι μόνο... κόλλησαν με την πρώτη, αλλά έχουν σημαντικό ρόλο στο πλάνο του Κιντ. Ιδίως ο πρώτος που αποδείχθηκε κομβικός ουκ ολίγες φορές φέτος (με Σέλτικς και Νετς εκτός έδρας τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα).

Την φετινή σεζόν δεν θύμισαν σε τίποτα την ομάδα που πέρυσι «σάρωνε» τα πάντα στην regular season. Σε σχέση με πέρυσι τα σκαμπανεβάσματα ήταν πολλά στο στρατόπεδο των Τζαζ, που είχαν να διαχειριστούν ήττες που έφερναν απογοήτευση. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ συνεχίζει να παίζει σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπως και ο Ρούντι Γκομπέρ, που αποτελεί σημείο αναφοράς στην άμυνα. Ο Μάικ Κόνλεϊ είναι ο παίκτης που οργανώνει τα πάντα και δίνει τον τόνο στο παιχνίδι της ομάδας του, ενώ οι Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς, Τζόρνταν Κλάρκσον είναι εγγύηση στο σκοράρισμα, προσφέροντας πολλά, ιδίως πίσω από τη γραμμή των 7,25μ. Κάτι που διατηρεί τους Τζαζ σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Πρόβλεψη: Ο τραυματισμός του Λούκα Ντόνστις δημιουργεί νέα δεδομένα. Με τον Σλοβένο γκαρντ στη σύνθεσή τους οι Μαβς θα ήταν ξεκάθαρο φαβορί απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει σταθερότητα και μοιάζει να παίζει τα τελευταία παιχνίδια της με την υπάρχουσα σύνθεση. Οι Τζαζ έχουν μια τελευταία ευκαιρία να παίξουν σε υψηλό επίπεδο φέτος και θα εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα που τους αναλογεί. Οι Μάβερικς έχουν την έδρα, έχουν σκληράδα στην άμυνα. Οι Τζαζ έχουν ποιότητα, το ένστικτο του Μίτσελ και το «σκιάχτρο» Γκομπέρ. Αμφίρροπη σειρά ικανή για όλα. 4-3 Μάβερικς!