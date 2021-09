EuroLeague Fantasy: Το παιχνίδι που... τρελαίνει τους μπασκετικούς!

Σε λίγες μέρες ξεκινά η EuroLeague και ήρθε η ώρα για την απόλυτη τρέλα των μπασκετικών: Fantasy και... ξερό ψωμί!

Για κάποιους αποτελεί... αλλοίωση της μπασκετικής πραγματικότητας. Για άλλους, αλλά και για τους περισσότερους, είναι ένας λόγος για να παρακολουθούν τα ματς με τεράστιο ενδιαφέρον. Κάποιοι το βλέπουν ως ένα ωραίο παιχνίδι, άλλοι θέλουν τον «ανταγωνισμό», την αναζήτηση, την αίσθηση της δημιουργίας.

Ένα όμως είναι σίγουρο: Το Fantasy της EuroLeague δεν είναι καθόλου, μα καθόλου αδιάφορο! Και φέτος ήρθε ανανεωμένο, προσφέροντας έδαφος για πολλές «μάχες»!

Μπαίνοντας εδώ μπορείς να δεις οτιδήποτε αφορά το Fantasy. Εκτός της κλασικής φόρμας, φέτος υπάρχει και η καινοτομία με την διαδικασία του Draft, που μας βάζει στη λογική του NBA.

Στην πρώτη περίπτωση, οι παίκτες κάθε λίγκας μπορούν να διαλέξουν αθλητές που βρίσκονται και στις άλλες ομάδες, χωρίς περιορισμούς. Στο Draft όμως, όποιος επιλέγεται αυτόματα «σβήνεται» για τους επόμενους.

Όπως συμβαίνει σταθερά, οι πόντοι είναι βασισμένοι στα στατιστικά που καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία της EuroLeague. Εκεί έγκειται και η... διαφωνία όσων «κράζουν» το Fantasy, αλλά ας μην τα χαλάσουμε εδώ: It is what it is.

Σημείωση: Οι παίκτες της πεντάδας, ο έκτος παίκτης και ο προπονητής παίρνουν το 100% των πόντων, οι άλλοι το 50%. Ο αρχηγός διπλασιάζει τους πόντους, ενώ στο τέλος της αγωνιστικής μπορείς να πουλήσεις και να αγοράσεις παίκτες για να βελτιώσεις την ομάδα σου, κάνοντας και trades. Επίσης, έχεις 100 credits για 10 παίκτες στην αρχική σου επιλογή.

Tip: Άλλαξε τον προπονητή σου, κάθε φορά. Αν επιλέξεις τον coach με το -φαινομενικά- πιο εύκολο έργο, θα πάρεις περισσότερους πόντους, ενώ το trade αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στις τρεις ανταλλαγές που έχεις δικαίωμα να κάνεις από αγωνιστική σε αγωνιστική. Μην πείτε ότι δεν σας το είπα, έτσι;

Για να μην ξεχάσεις τους βασικούς κανόνες και για να τα έχεις όλα μαζεμένα, μπορείς να τσεκάρεις εδώ.

Σε ό,τι αγορά την επιλογή, τα πράγματα γίνονται πιο απλά, γιατί πλέον η φόρμα σου δείχνει τις πιθανές πεντάδες για κάθε ομάδα και αναμέτρηση. Από εκεί μπορείς να διαλέξεις και να συμπληρώσεις το «παζλ» της ομάδας σου. Παράδειγμα:

Μικρή παρένθεση: Ο Βασίλιε Μίσιτς κυριαρχεί στη λίστα των επιλογών, ενώ η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται από τους Έντι Ταβάρες, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Μάικ Τζέιμς και Νίκολα Μίροτιτς. Όγδοος είναι ο Νικ Καλάθης, στο νο.14 συναντάμε τον Σλούκα. ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ότι πάντα τσεκάρουμε τους τραυματισμούς και αυτό είναι πολύ απλό να το κάνεις: Πατάς SDNA.gr, μπαίνεις στο section της Euroleague και τσεκάρεις τα τελευταία νέα. Δεν θα σου ξεφύγει τίποτα.

Δεν χρειάζεται να γραφτεί κάτι άλλο: Δώσε μισή ώρα στον εαυτό σου, ψάξε, κάνε την έρευνά σου και μπες στο παιχνίδι!

