O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία πραγματική... βόμβα και το SDNA ζήτησε το scouting report της Γέλενα Λεουτσένκα από την αθλήτρια του ΠΑΟΚ, Ρεμπέκα Ακλ, που έπαιξε στην ίδια ομάδα με την Λευκορωσίδα πριν λίγα χρόνια.

Ήταν ένα πραγματικό «μπαμ», μία βόμβα που δεν... συνηθίζεται στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Γέλενα Λεουτσένκα, μία αθλήτρια με περγαμηνές και εμπειρία πολλών ετών από το κορυφαίο level, τόσο στο επίπεδο της Ευρώπης, όσο και στο WNBA.

Το SDNA σας αποκάλυψε την μεγάλη κίνηση και λίγες ώρες μετά δίνει τον λόγο σε μία αθλήτρια που γνωρίζει καλά την Λεουτσένκα, για ένα σύντομο, αλλά άκρως κατατοπιστικό scouting report.

Η αθλήτρια του ΠΑΟΚ, Ρεμπέκα Ακλ, αγωνίστηκε μαζί με την Λευκορωσίδα στον Λίβανο και είναι η κατάλληλη για να δώσει μία «γεμάτη» εικόνα σχετικά με την πρώην συμπαίκτριά της.

«Η Γέλενα έπαιξε μαζί μου στον Λίβανο. Είναι μία από τις έξυπνες αθλήτριες που έχω συναντήσει στην ζωή μου. Μπορεί να σκοράρει, να πασάρει και να είναι μία πραγματική αρχηγός στο παρκέ. Είναι πολύ έμπειρη και σίγουρα θα είναι μία εξαιρετική προσθήκη για τον Παναθηναικό. Για μένα, είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για να κερδίσουν τον τίτλο», ανέφερε σε πρώτη φάση στο SDNA η αθλήτρια του ΠΑΟΚ, προτού προσθέσει:

«Εκτός παρκέ, αφήνει το στίγμα της με την κομψότητα και την τρομερή προσωπικότητά της. Μου δίνει συμβουλές και κερδίζω πολλά από αυτές. Θέλω να της ευχηθώ τα καλύτερα και να είναι υγιής».

Στο επόμενο στάδιο, η Ρεμπέκα Ακλ έδωσε ένα μικρό scouting report για την αγωνιστική ικανότητα και τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της Λεουτσάνκα, τονίζοντας:

«Είναι μία all around αθλήτρια. Έχει εξαιρετικό footwork, μπορεί να παίξει με επιτυχία κοντά και μακριά από την ρακέτα. Έχει καλό midrange σουτ, μπορεί να ποστάρει. Έχει εξαιρετική ικανότητα στο pick and roll, έχει αίσθηση και εικόνα του παρκέ, μπορεί να τρέξει, να βοηθήσει αμυντικά. Δηλαδή μπορώ να πω ότι κάνει σχεδόν τα πάντα και τα κάνει σε πολύ καλό βαθμό.

Αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή είναι πως είναι έξυπνη. Είναι πραγματικά έξυπνη. Διαβάζει το παιχνίδι όπως πρέπει και αυτό προκύπτει και από την μεγάλη εμπειρία της. Έχει υπομονή, ξέρει τι να κάνει και πότε να το κάνει».

H Ρεμπέκα Ακλ ξεκαθάρισε πως «ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακος είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για τον τίτλο, αλλά νομίζω πως κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει ή να χάσει σε οποιονδήποτε αγώνα» και μοιράστηκε κάποιες σκέψεις αναφορικά με το «λουκέτο» στην Α1 Γυναικών, λέγοντας:

«Πραγματικά ελπίζω να πάρουν μία απόφαση και να ξεκινήσουμε σύντομα. Είμαστε κουρασμένες, πνευματικά και σωματικά. Προσπαθούμε όμως να το αντέξουμε, να πιεστούμε και αυτό το κάνουμε επειδή αγαπάμε το παιχνίδι. Θέλουμε να παίξουμε, όποιες και αν είναι οι συνθήκες.

Όταν ξεκινήσαμε, πολλές ομάδες ήταν στο ίδιο επίπεδο και αυτό έκανε ξεχωριστό το πρωτάθλημα. Υπήρχε ενδιαφέρον. Τώρα, με όσα έγιναν, πολλές ομάδες έχασαν αθλήτριες και δεν ξέρω πως θα απαντήσουν σε αυτή την κατάσταση».