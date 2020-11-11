LIVE LIVE 11-11-2020 21:30 NEW BASKET BRINDISI 0 0 <% getScoreHome(776218) %> <% getScoreAway(776218) %> DARUSSAFAKA Facebook Twitter E-mail 0 SHARES New Basket Brindisi - Darussafaka ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΕΥΡΩΠΗ Δύσκολη νίκη με σούπερ Μπράουν για την Φενέρ 08-11-2020 14:00 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Θετικός στον κορωνοϊό παίκτης της Νταρουσάφακα μετά από παιχνίδι (pic) 29-10-2020 13:17 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE BCL: Αναβάλλεται το Μπούργος - Μπρίντιζι (pic) 23-10-2020 16:56 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Περιμένει ενημέρωση ενόψει Μπούργος η Μπρίντιζι 23-10-2020 11:20 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE UR VENEZIA 0 <% getScoreHome(762910) %> NEW BASKET BRINDISI 0 <% getScoreAway(762910) %>