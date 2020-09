View this post on Instagram

Συγχαρητήρια Γιάννη! Μας έκανες για άλλη μία φορά υπερήφανους! 🇬🇷 Keep making us proud Giannis!👏🔝 @giannis_an34 joins Michael Jordan and Hakeen Olajuwon as only players to win MVP & DPOY in the same season. #GreekFreak #NBA #NBAAwards #KiaMVP #Congratulations