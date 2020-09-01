Αναλυτικά το πρόγραμμα της Γ' Εθνικής:
1ος όμιλος
1η Αγωνιστική - 18/10/20
Ρεπό: ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΑ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ - ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ - ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
2η Αγωνιστική - 25/10/20
Ρεπό: ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ"
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
3η Αγωνιστική - 01/11/20
Ρεπό: ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ
4η Αγωνιστική - 08/11/20
Ρεπό: ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
5η Αγωνιστική - 15/11/20
Ρεπό: ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ - ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ - ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
6η Αγωνιστική - 22/11/20
Ρεπό: ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ - ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
7η Αγωνιστική - 29/11/20
Ρεπό: ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ - ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ
8η Αγωνιστική - 06/12/20
Ρεπό: ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ - ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
9η Αγωνιστική - 13/12/20
Ρεπό: ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ - ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
10η Αγωνιστική - 20/12/20
Ρεπό: ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ
11η Αγωνιστική - 10/01/21
Ρεπό: ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ - ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ
12η Αγωνιστική - 24/01/21
Ρεπό: ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΑ
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ
13η Αγωνιστική - 31/01/21
Ρεπό: ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ"
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ - ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
14η Αγωνιστική - 07/02/21
Ρεπό: ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ - ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
15η Αγωνιστική - 21/02/21
Ρεπό: ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ - ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
16η Αγωνιστική - 28/02/21
Ρεπό: ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ - ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
17η Αγωνιστική - 07/03/21
Ρεπό: ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ - ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ - ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
18η Αγωνιστική - 21/03/21
Ρεπό: ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
19η Αγωνιστική - 28/03/21
Ρεπό: ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ
20η Αγωνιστική - 04/04/21
Ρεπό: ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
21η Αγωνιστική - 11/04/21
Ρεπό: ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ - ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ - ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
22η Αγωνιστική - 18/04/21
Ρεπό: ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣ - ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤ
2ος όμιλος
1η Αγωνιστική - 18/10/20
Ρεπό: ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ - ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ - ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ"
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ
2η Αγωνιστική - 25/10/20
Ρεπό: ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ" - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ
3η Αγωνιστική - 01/11/20
Ρεπό: ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ - ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ"
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ
ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
4η Αγωνιστική - 08/11/20
Ρεπό: ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ" - ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
5η Αγωνιστική - 15/11/20
Ρεπό: ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ"
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ - ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
6η Αγωνιστική - 22/11/20
Ρεπό: ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ - ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ" - ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
7η Αγωνιστική - 29/11/20
Ρεπό: ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ - ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ"
8η Αγωνιστική - 06/12/20
Ρεπό: ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ - ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ" - ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
9η Αγωνιστική - 13/12/20
Ρεπό: ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ"
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ - ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ
10η Αγωνιστική - 20/12/20
Ρεπό: ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ - ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ"
11η Αγωνιστική - 10/01/21
Ρεπό: ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ
ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ" - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
12η Αγωνιστική - 24/01/21
Ρεπό: ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ" - ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
13η Αγωνιστική - 31/01/21
Ρεπό: ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ"
ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ - ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ
14η Αγωνιστική - 07/02/21
Ρεπό: ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ" - ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ
15η Αγωνιστική - 21/02/21
Ρεπό: ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ - ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ"
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
16η Αγωνιστική - 28/02/21
Ρεπό: ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ" - ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
17η Αγωνιστική - 07/03/21
Ρεπό: ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ"
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
18η Αγωνιστική - 21/03/21
Ρεπό: ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ - ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ" - ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
19η Αγωνιστική - 28/03/21
Ρεπό: ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ"
20η Αγωνιστική - 04/04/21
Ρεπό: ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ"
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ - ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
21η Αγωνιστική - 11/04/21
Ρεπό: ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ" - ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ
22η Αγωνιστική - 18/04/21
Ρεπό: ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ - ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ - ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ"
3ος όμιλος
1η Αγωνιστική - 18/10/20
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΚΑΠ - ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ
ΑΣ ΠΕΡΑ - ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2η Αγωνιστική - 25/10/20
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΚΑΠ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΣ ΠΕΡΑ
3η Αγωνιστική - 01/11/20
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΚΑΠ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΑΣ ΠΕΡΑ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
4η Αγωνιστική - 08/11/20
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ - ΚΑΠ
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΣ ΠΕΡΑ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
5η Αγωνιστική - 15/11/20
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ
ΚΑΠ - ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΣ ΠΕΡΑ
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
6η Αγωνιστική - 22/11/20
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΣ ΠΕΡΑ - ΚΑΠ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ - ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
7η Αγωνιστική - 29/11/20
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΣ ΠΕΡΑ
ΚΑΠ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ
8η Αγωνιστική - 06/12/20
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΑΠ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΣ ΠΕΡΑ - ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9η Αγωνιστική - 13/12/20
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΚΑΠ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΑΣ ΠΕΡΑ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
10η Αγωνιστική - 20/12/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΚΑΠ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΑΣ ΠΕΡΑ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ
11η Αγωνιστική - 10/01/21
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΚΑΠ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ - ΑΣ ΠΕΡΑ
12η Αγωνιστική - 24/01/21
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΚΑΠ
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΣ ΠΕΡΑ
13η Αγωνιστική - 31/01/21
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΚΑΠ - ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΣ ΠΕΡΑ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
14η Αγωνιστική - 07/02/21
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΚΑΠ
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΣ ΠΕΡΑ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
15η Αγωνιστική - 21/02/21
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΑΠ - ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΑΣ ΠΕΡΑ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
16η Αγωνιστική - 28/02/21
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΚΑΠ
ΑΣ ΠΕΡΑ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
17η Αγωνιστική - 07/03/21
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΚΑΠ - ΑΣ ΠΕΡΑ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
18η Αγωνιστική - 21/03/21
ΑΣ ΠΕΡΑ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΚΑΠ
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ - ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
19η Αγωνιστική - 28/03/21
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΚΑΠ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΑΣ ΠΕΡΑ
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ
20η Αγωνιστική - 04/04/21
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΚΑΠ
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΣ ΠΕΡΑ - ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
21η Αγωνιστική - 11/04/21
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΚΑΠ
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΣ ΠΕΡΑ
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ - ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
22η Αγωνιστική - 18/04/21
ΚΑΠ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΣ ΠΕΡΑ - ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ
4ος όμιλος
1η Αγωνιστική – 18/10/20Ρεπό: ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ – ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ – ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ – ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
2η Αγωνιστική – 25/10/20Ρεπό: ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩΝ”
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ – ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ – ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ – ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
3η Αγωνιστική – 01/11/20Ρεπό: ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ – ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ – ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
4η Αγωνιστική – 08/11/20Ρεπό: ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 – ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ – ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ – ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
5η Αγωνιστική – 15/11/20Ρεπό: ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ – ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
6η Αγωνιστική – 22/11/20Ρεπό: ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ – ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ – ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 – ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ – ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
7η Αγωνιστική – 29/11/20Ρεπό: ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ – ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
8η Αγωνιστική – 06/12/20Ρεπό: ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕΣ”
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ – ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ – ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 – ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
9η Αγωνιστική – 13/12/20Ρεπό: ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ – ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ – ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
10η Αγωνιστική – 20/12/20Ρεπό: ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ – ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ – ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ – ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
11η Αγωνιστική – 10/01/21Ρεπό: ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ – ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 – ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
12η Αγωνιστική – 24/01/21Ρεπό: ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ – ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 – ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ – ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
13η Αγωνιστική – 31/01/21Ρεπό: ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩΝ”
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ – ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ – ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
14η Αγωνιστική – 07/02/21Ρεπό: ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ – ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 – ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ – ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
15η Αγωνιστική – 21/02/21Ρεπό: ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ – ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
16η Αγωνιστική – 28/02/21Ρεπό: ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ – ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ – ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ – ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
17η Αγωνιστική – 07/03/21Ρεπό: ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ – ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ – ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
18η Αγωνιστική – 21/03/21Ρεπό: ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ – ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ – ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 – ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
19η Αγωνιστική – 28/03/21Ρεπό: ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕΣ”
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ – ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ – ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
20η Αγωνιστική – 04/04/21Ρεπό: ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ – ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ – ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ – ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ – ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
21η Αγωνιστική – 11/04/21Ρεπό: ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ – ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ – ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 – ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
22η Αγωνιστική – 18/04/21Ρεπό: ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ – ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ – ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ – ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
5ος όμιλος
1η Αγωνιστική - 18/10/20
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" - ΔΕΚΑ
2η Αγωνιστική - 25/10/20
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΕΚΑ - ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"
3η Αγωνιστική - 01/11/20
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ - ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΕΚΑ
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
4η Αγωνιστική - 08/11/20
ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ
ΔΕΚΑ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
5η Αγωνιστική - 15/11/20
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ - ΔΕΚΑ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
6η Αγωνιστική - 22/11/20
ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" - ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΔΕΚΑ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
7η Αγωνιστική - 29/11/20
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ - ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΔΕΚΑ
8η Αγωνιστική - 06/12/20
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" - ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΔΕΚΑ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
9η Αγωνιστική - 13/12/20
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΔΕΚΑ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"
10η Αγωνιστική - 24/01/21
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΕΚΑ - ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"
11η Αγωνιστική - 31/01/21
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΔΕΚΑ
ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
12η Αγωνιστική - 07/02/21
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΔΕΚΑ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" - ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
13η Αγωνιστική - 21/02/21
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΔΕΚΑ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
14η Αγωνιστική - 28/02/21
ΔΕΚΑ - ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ
ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
15η Αγωνιστική - 07/03/21
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ - ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΔΕΚΑ
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
16η Αγωνιστική - 21/03/21
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΕΚΑ - ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
17η Αγωνιστική - 28/03/21
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"
ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΔΕΚΑ
18η Αγωνιστική - 04/04/21
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ
ΔΕΚΑ - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" - ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
6ος όμιλος
1η Αγωνιστική - 18/10/20
Ρεπό: ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ
ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02
ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
2η Αγωνιστική - 25/10/20
Ρεπό: ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
3η Αγωνιστική - 01/11/20
Ρεπό: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ - ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
4η Αγωνιστική - 08/11/20
Ρεπό: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ
5η Αγωνιστική - 15/11/20
Ρεπό: ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
6η Αγωνιστική - 22/11/20
Ρεπό: ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ - ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02
7η Αγωνιστική - 29/11/20
Ρεπό: ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
8η Αγωνιστική - 06/12/20
Ρεπό: ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
9η Αγωνιστική - 13/12/20
Ρεπό: ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 - ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
10η Αγωνιστική - 20/12/20
Ρεπό: ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
11η Αγωνιστική - 10/01/21
Ρεπό: ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ - ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 - ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
12η Αγωνιστική - 24/01/21
Ρεπό: ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 - ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
13η Αγωνιστική - 31/01/21
Ρεπό: ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02
ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ - ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
14η Αγωνιστική - 07/02/21
Ρεπό: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
15η Αγωνιστική - 21/02/21
Ρεπό: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02
16η Αγωνιστική - 28/02/21
Ρεπό: ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ - ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ
17η Αγωνιστική - 07/03/21
Ρεπό: ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
18η Αγωνιστική - 21/03/21
Ρεπό: ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02
19η Αγωνιστική - 28/03/21
Ρεπό: ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 - ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
20η Αγωνιστική - 04/04/21
Ρεπό: ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
21η Αγωνιστική - 11/04/21
Ρεπό: ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
22η Αγωνιστική - 18/04/21
Ρεπό: ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ