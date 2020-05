View this post on Instagram

Όμορφο ξεκίνημα στην εβδομάδα μας 💪💪💪 Σήμερα ο Περιστεριωτης διεθνής μπασκετμπολίστας και αγαπημένος μας φίλος Βαγγελης Μάντζαρης δώρισε στο δήμο μας προστατευτικές μάσκες για τον covid 19 αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η επόμενη μερα «ζητάει» αλληλεγγύη , συνεργασία και Αγάπη ! Ευχαριστούμε Βαγγέλη μου 🙏🏻💪👍 @vmantza17 @betsis_vasilis_ @konstantinos_linardos