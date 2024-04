Κατήγγειλε απόπειρα επίθεσης οπαδών της Μπαρτσελόνα και αδιαφορία των σεκιούριτι του γηπέδου η Μπέριλ ΜακΚίσικ (pic)

Η σύζυγος του γκαρντ των "ερυθρολεύκων" βρίσκεται στη Βαρκελώνη και παρακολουθεί το Game 1 ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό.

Με ανάρτησή της όμως καταγγέλλει πως κάποιοι φίλοι των γηπεδούχων προσπάθησαν να της επιτεθούν κι όταν ζήτησε προστασία από τους άνδρες ασφαλείας του γηπέδου, δεν πήρε κάποια βοήθεια.

«Μια ομάδα ανδρών οπαδών της Μπαρτσελόνα προσπάθησαν να μου επιτεθούν επειδή φώναζα για την ομάδα μου. Κάποιος από το προσωπικό ασφαλείας απάντησε με απάθεια, όταν του ζήτησα βοήθεια. Μπράβο. Δεν έχω λόγια», έγραψε η Μπέριλ ΜακΚίσικ

A group of MALE Barcelona fans were just trying to attack me for cheering for my team. One of the security said whatever when I asked for help. Bravo. I have no words