Δέκα «κλικ»: Το Top 10 φωτογραφιών του εορτάζοντα Ζοτς! (pics)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς γίνεται 60 ετών τη Δευτέρα (9/3) και το SDNA του ευχέται μέσω ενός Top 10 φωτογραφιών, που έμειναν στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ...

Φωτογραφία (σύμφωνα με το Wikipedia): «Με τον όρο φωτογραφία αναφερόμαστε στην τέχνη και επιστήμη της δημιουργίας οπτικών εικόνων μέσω της αποτύπωσης του φωτός, με χρήση κατάλληλων συσκευών (φωτογραφικές μηχανές). Ετυμολογικά, η λέξη φωτογραφία είναι σύνθετη και προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις -φως και -γραφή.

Η φωτογραφία, πέρα από την τεχνολογική της διάσταση, αναγνωρίζεται ως ένα από τα ευρύτερα διαδεδομένα μέσα επικοινωνίας του 20ού αιώνα καθώς και ως μία μορφή τέχνης συγγενική με τη ζωγραφική».

Ο λαός συνηθίζει να λέει «μια εικόνα, χίλιες λέξεις» και σε περιπτώσεις ανθρώπων σαν τον σπουδαίο «Ζοτς», αυτό ισχύει σε απόλυτο βαθμό. Άλλωστε, τι άλλο να γράψει κανείς για τον Σέρβο... άρχοντα των δαχτυλιδιών;

Τα μπασκετικά του επιτεύγματα όλα αυτά τα χρόνια μιλούν από μόνα τους: αμέτρητοι τίτλοι, εννέα κατακτήσεις της Euroleague, κυριαρχία σε διαφορετικά πρωταθλήματα και ομάδες - αυτοκρατορίες. Ο Ομπράντοβιτς αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένας από τους σημαντικότερους και πιο πετυχημένους προπονητές στην ιστορία του αθλήματος και οι ιστορίες που έχουν γραφτεί για εκείνον, οι συνεντεύξεις που έχουν δοθεί και οι αναλύσεις που έχουν γίνει είναι πάρα πάρα πολλές...

Γι' αυτό και στο SDNA επιλέξαμε να δώσουμε τον... λόγο στη φωτογραφία, που άλλωστε ορίζεται και ως ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά και ως μια μορφή τέχνης. Έτσι, με αφορμή τα 60ά γενέθλια του Σέρβου προπονητή της Φενέρμπαχτσε, ξεχωρίσαμε ένα χαρακτηριστικό Top 10 από «κλικ» που πέρασαν στο... βιβλίο της «πορτοκαλί» ιστορίας.

Όπως θα διαπιστώσετε, βέβαια, πολλές από αυτές τις φωτογραφίες έχουν έντονο πράσινο χρώμα, αφού ο «Ζοτς» μεγαλούργησε στον Παναθηναϊκό. Άλλες, πάλι, είναι δίπλα σε ανθρώπους που τον σημάδεψαν και τους σημάδεψε... Όλες, πάντως, είναι ιστορικές, η κάθε μία για διαφορετικό λόγο. Όλες είναι... φωτογραφίες Ομπράντοβιτς. Μπαίνουν σε μια ξεχωριστή κατηγορία, σε έναν ειδικό φάκελο.

Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, οι 10 φωτό θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι 100, 1.000, 10.000... Είναι τόσες πολλές οι επιτυχίες, οι στιγμές και οι μεγάλες προσωπικότητες με τις οποίες συνεργάστηκε, που το αφιέρωμα θα μπορούσε να έχει χρόνο ανάγνωσης πολλές... ώρες!

Έτοιμοι για ένα διαφορετικό, μπασκετικό Top 10, γεμάτο Ομπράντοβιτς; Πάμε!

Τέσσερις προσωπικότητες, μια -μεγάλη- «πράσινη» ιστορία

Το πάνελ της... ιστορικής παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Δημήτρη Ιτούδη το 1999, μαζί με τους αείμνηστους Παύλο και Θανάση. Οι τέσσερίς τους, σε συνεργασία με ορισμένους παίκτες - κλειδιά έφεραν το «τριφύλλι» στην κορυφή της Ευρώπης πέντε φορές.

Η φωτογραφία - highlight από τη Θεσσαλονίκη

Μια φωτογραφία - highlight για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, που έχει μείνει ανεξίτηλη. Θεσσαλονίκη, 2000: Παύλος Γιαννακόπουλος, Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η κούπα για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης.

Ζοτς - Ντέγιαν: το σερβικό δίδυμο που λάτρεψε ο Παναθηναϊκός

Δύο από τις αγαπημένες προσωπικότητες της «πράσινης» εξέδρας: Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Η φωτογραφία είναι από το ματς με την Λιέτουβος το 2001.

Διασκέδαση, μπουζούκια, λουλούδια - Ομπράντοβιτς, ο... Έλληνας!

Ο Σέρβος Ομπράντοβιτς έγινε... Έλληνας κατά τα 13 χρόνια παρουσίας του στην Αθήνα. Οι αμέτρητες κούπες με το «τριφύλλι» τον έφεραν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και στα μπουζούκια, τα οποία λάτρεψε. Το «κλικ» δίπλα στον χαμογελαστό Θανάση Γιαννακόπουλο, μέσα στη... βροχή από λουλούδια το 2009 είναι ενδεικτικό.

Λάβαρα - Αστέρια - Ηγέτες...

Για την συνύπαρξη του «Ζοτς» με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και τον Δημήτρη Διαμαντίδη θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε... 500 φωτογραφίες. Αυτή, με τα τρία λάβαρα, τα λέει όλα: όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον, στον ουρανό του ΟΑΚΑ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της Euroleague.

Η ιστορική αγκαλιά της Βαρκελώνης

Στην περίπτωση της σχέσης Ομπράντοβιτς - Διαμαντίδη υπάρχει μια φωτογραφία, η οποία δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το αφιέρωμα. Ένα «κλικ» που έχει κάνει τον κόσμο του Παναθηναϊκού να χαμογελάσει, να πανηγυρίσει και να συγκινηθεί. Ο ορισμός του «μια εικόνα, χίλιες λέξεις» από το Final Four της Βαρκελώνης το 2011.

Κουμπάροι, συνεργάτες, κορυφαίοι στο είδος τους: Ομπράντοβιτς - Ιτούδης, μια σχέση ζωής

Ο Ομπράντοβιτς δημιούργησε μια «σχέση ζωής» και με τον Δημήτρη Ιτούδη. Το ασταμάτητο δίδυμο... σάρωσε την Ευρώπη με τα χρώματα του Παναθηναϊκού και αφού χώρισαν οι δρόμοι τους το 2012, οι δυο τους συνέχισαν να πρωταγωνιστούν στο κορυφαίο επίπεδο. Η πιο ιδιαίτερη στιγμή της καριέρας τους, φυσικά, ήταν όταν πάλεψαν ως αντίπαλοι για την Euroleague, το 2016 στον τελικό του Final Four στο Βερολίνο, με νικητή τον Έλληνα προπονητή.

Όταν ο Ζέλικο... τρελαίνεται

Το κλασικό, ιδιαίτερο χρώμα που παίρνει ο 60χρονος προπονητής όταν νευριάζει αποτελεί σήμα - κατατεθέν του! Στο συγκεκριμένο ενσταντανέ ο Μάρκο Γκούντουριτς ακούει τις... κατσάδες του συμπατριώτη του.

Η υπόκλιση που έγινε viral

Από αυτό το Top 10, βέβαια, δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Οι δυο άντρες με την πάροδο των χρόνων έγιναν φίλοι και η «υπόκλιση» του Σάρας στη συνέντευξη Τύπου του Final Four του Βελιγραδίου το 2018... μιλάει από μόνη της. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είχε γίνει viral τότε σε όλη την Ευρώπη.

Ο νέος «εγκέφαλός» του εντός παρκέ είναι και πάλι Έλληνας - Ομπράντοβιτς και Σλούκας οδηγούν τη Φενέρ στην ελίτ

Last, but not least: ο Ομπράντοβιτς στην Τουρκία βρήκε τον νέο... προπονητή εντός παρκέ στο πρόσωπο ενός άλλου Έλληνα παίκτη, του Κώστα Σλούκα. Η εν λόγω φωτογραφία μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου το 2016 έχει γίνει αφίσα σε πολλά σπίτια στην Τουρκία και αποτελεί μια χαρακτηριστική στιγμή της μπασκετικής Φενέρμπαχτσε, την οποία ο Σέρβος τεχνικός έβαλε στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στα σχόλια θα μας άρεσε να δούμε και τις δικές σας αγαπημένες φωτογραφίες του τεράστιου «Ζοτς».