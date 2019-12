Το 2019 σε... πορτοκαλί φόντο: Μια χρονιά που είχε τα πάντα!

Ήταν ένα έτος που είχε τα πάντα. Συγκινήσεις, μεγάλες στιγμές, ένταση. Το 2019 «φεύγει» και το SDNA κάνει την ανασκόπηση μιας απολαυστικής και «γεμάτης» σεζόν, σε όλα τα επίπεδα!

Λίγες ώρες απέμειναν για να μπουν οι τίτλοι τέλους στο 2019! Η δεκαετία φεύγει και οι τελευταίοι μήνες αυτής ήταν πάρα πολύ έντονοι σε όλα τα επίπεδα. Από τις πιο λαμπρές στιγμές της χρονιάς, ως τις στιγμές που είχαν την μεγαλύτερη ένταση και συζητήθηκαν έντονα, ξεπερνώντας ακόμα και τα στενά μπασκετικά όρια.

Το SDNA συγκέντρωσε όλες τις στιγμές που «σημάδεψαν» τα έτος που φεύγει. Από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που στα 25 του χρόνια λογίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους παίκτες του ΝΒΑ, ως και την αποχώρηση του Ολυμπιακού από τον ημιτελικό του ΟΑΚΑ, κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Όλα στο πιάτο σας….

Ο Γιάννης κατακτά το ΝΒΑ

Αναμφίβολα ήταν η πιο… λαμπερή είδηση του έτους που «φεύγει». Η Ελλάδα είχε έναν λόγο να αισθάνεται περήφανη και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» οδηγεί σταθερά τους Μιλγουόκι Μπακς, όμως το 2019 φρόντισε να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στη λίγκα. Κι αυτό γιατί αναδείχθηκε MVP της σεζόν, κερδίζοντας στη σχετική «μάχη» τους Τζέιμς Χάρντεν και Πολ Τζορτζ.

Ο Γιάννης κατά την βράβευσή του «λύγισε». Θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, τις δυσκολίες που πέρασε και όλα όσα έφτιαξαν τον χαρακτήρα του και τον έκαναν αυτό που είναι τώρα. Έναν σπουδαίο πρεσβευτή της Ελλάδας στο εξωτερικό, ένα ζωντανό παράδειγμα πίστης και αφοσίωσης στο στόχο. Δεν είναι τυχαίο να πει κανείς πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει κατακτήσει το ΝΒΑ.

Κατά την βράβευσή του ο λόγος του «άγγιξε» άπαντες, καθώς είπε λόγια καρδιάς, όπως θα διαβάσετε παρακάτω. «Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με ευλόγησε με αυτό το ταλέντο για να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Ό,τι κάνω το κάνω μέσα από αυτόν.

Να ευχαριστήσω την ομάδα μου, τους συμπαίκτες μου. Δεν κερδίζει μόνος του κάποιος 60 αγώνες. Όλοι οι συμπαίκτες μου ήταν έτοιμοι να έρθουν στον πόλεμο μαζί μου. Να ευχαριστήσω το προπονητικό επιτελείο. Να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες που με πίστεψαν. Ήμουν 18 χρονών από την Ελλάδα όταν με εμπιστεύτηκαν.

Θέλω να ευχαριστήσω το Μιλγουόκι, την Ελλάδα και τους Νιγηριανούς που με υποστηρίζουν. Ξέρω ότι στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί όταν παίζω, αλλά μου στέλνουν μηνύματα κάθε μέρα.Πριν δύο χρόνια είχα ως στόχο να γίνω ο κορυφαίος στη λίγκα. Πάντοτε όταν περνάω στο παρκέ σκέφτομαι τον πατέρα μου που με πίεζε να παίζω όλο και πιο σκληρά, ακόμα και όταν το κορμί μου πονάει.

Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπληκτικούς αδελφούς μου. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπάω πολύ. Είστε τα πρότυπά μου. Ευχαριστώ για όσα κάνετε για εμένα.Να ευχαριστήσω και την εκπληκτική μου μητέρα. Είναι η ηρωίδα μου. Δεν μπορείς να προβλέψεις το μέλλον σου, αλλά αν έχεις έναν καλό γονιό, αυτός μπορεί να το κάνει για σένα. Και αυτή πάντα το έκανε για εμάς. Πάντα πίστευε σε εμάς. Είσαι η πραγματική ηρωίδα μου.

Θέλω να ευχαριστήσω και τους ατζέντηδές μου. Ευχαριστώ που πιστεύατε σε μένα και δε με ενοχλείτε μέσα στην σεζόν. Αυτό είναι μόνο το ξεκίνημα για μένα. O στόχος είναι να πάρω το πρωτάθλημα. Πάντα ο πατέρας μου έλεγε "να θέλεις περισσότερα αλλά να μην είσαι άπληστος"».

Παναθηναϊκός, ο κυρίαρχος της Ελλάδας

Παρά την αβεβαιότητα και το πέπλο καχυποψίας που υψώθηκε πάνω από το ελληνικό μπάσκετ, ένα πράγμα έμεινε σταθερό. Κι αυτό δεν ήταν άλλο από την κυριαρχία του Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το «τριφύλλι», με τον Ρικ Πιτίνο στην άκρη του πάγκου του πρόσθεσε δύο ακόμα τρόπαια στη συλλογή του.

Στα μέσα Φεβρουαρίου οι «πράσινοι» κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας στον τελικό της Κρήτης του αξιόμαχου ΠΑΟΚ με 79-73. Λίγους μήνες αργότερα –και με τον Ολυμπιακό να έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα- ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε δυσκολίες απέναντι στον Προμηθέα, στη σειρά των τελικών, φτάνοντας εύκολα στη… σκούπα. Έτσι, πρόσθεσε το 38o πρωτάθλημα της ιστορίας του, αποδεικνύοντας πως στο ραντεβού με τους τίτλους είναι… αιώνια πιστός!

Η επιστροφή της ΤΣΣΚΑ και η μεγάλη στιγμή του Ιτούδη

Η νέα κυρίαρχος της Ευρώπης ακούει στο όνομα ΤΣΣΚΑ Μόσχας! Η ρωσική ομάδα κατέκτησε την όγδοη Euroleague της ιστορίας της, επικρατώντας στον μεγάλο τελικό του Final Four της Αναντολού Εφές του… πυραυλοκίνητου Σέιν Λάρκιν. Η «ομάδα του στρατού» επέστρεψε στην κορυφή έπειτα από το 2016, επιβεβαιώνοντας πως είναι μια από τις πιο ισχυρές ομάδες της Ευρώπης διαχρονικά.

Κοινός παρανομαστής των δύο επιτυχιών της ΤΣΣΚΑ ήταν ο Δημήτρης Ιτούδης. Ο Έλληνας προπονητής έγινε ο πρώτος Έλληνας κόουτς που κατέκτησε δύο τίτλους Euroleague στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας κι αυτός με τη σειρά του πως ανήκει στην ελίτ της Ευρώπης. Μάλιστα ο άλλοτε συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού είχε και το απόλυτο highlight του Final Four, καθώς είχε μια συγκινητική αγκαλιά με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Αντρέι Βατούτιν, με τους δύο άνδρες να κλαίνε, σε μια από τις πιο έντονες στιγμές της σεζόν!

Οι Ράπτορς του Λέοναρντ στην κορυφή του ΝΒΑ

Την σεζόν που πέρασε ο χάρτης στο ΝΒΑ άλλαξε σε μεγάλο βαθμό. Η κυριαρχία των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έφτασε στο τέλος της χάρη στους... δεινόσαυρους! Οι Τορόντο Ράπτορς έγραψαν ιστορία, κατακτώντας το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ. Η ομάδα του Νικ Νερς κυριάρχησε στη σειρά των τελικών, απέναντι στους «πολεμιστές» και με 4-1 νίκες πήρε το τρόπαιο, βγάζοντας στους δρόμους όλο το Τορόντο.

Οι Καναδοί είχαν στις τάξεις τους έναν εκ των πληρέστερων παικτών που πάτησαν παρκέ τα τελευταία χρόνια. Ο Καουάι Λέοναρντ, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς και τις ατυχίες που τον ακολουθούσαν από το πέρασμά του από τους Σπερς, ξεδίπλωσε όλο το ταλέντο του. Πήρε την ομάδα στις πλάτες του και έκανε τα… πάντα πάνω στο παρκέ.

Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε -μεταξύ άλλων- και ένα από τα πιο τρελά buzzer beater της σεζόν, αυτή στη σειρά με τους Φιλαδέλφεια 76ερς, όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω…

Η Εθνική στο Παγκόσμιο και η εποχή Πιτίνο

Το περασμένο καλοκαίρι οι προσδοκίες για την Εθνική ομάδα ήταν υψηλές. Η παρουσία του MVP του ΝΒΑ, Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο ρόστερ της «γαλανόλευκης» ανέβαζε το επίπεδο, αλλά και τους στόχους, με την κουβέντα για κατάκτηση μεταλλίου να κυριαρχεί. Στα παρκέ της Κίνας, στην πράξη, όμως, τα πράγματα αποδείχθηκαν διαφορετικά.

Η φάση των ομίλων περιλάμβανε μια «γκέλα» που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία της Εθνικής ως το τέλος. Η ήττα από την Βραζιλία έκανε μεγάλη ζημιά στην Εθνική, η οποία στο κρίσιμο παιχνίδι της φάσης των «16» κόντρα στην Τσεχία ήθελε νίκη με διαφορά μεγαλύτερη των 12 πόντων, όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν ήρθε. Κάπως έτσι, τα όνειρα για διάκριση έμειναν… όνειρα, με την «γαλανόλευκη» να μπαίνει σε νέα εποχή μερικούς μήνες αργότερα.

Ο Ρικ Πιτίνο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ενόψει του Προολυμπιακού Τουρνουά της Κίνας, με τον θρύλο του NCAA να θέτει ως ξεκάθαρο στόχο την πρόκριση στο μεγάλο ραντεβού του Τόκιο, το καλοκαίρι του 2020, επαναφέροντας την Εθνική στον δρόμο των επιτυχιών 11 χρόνια μετά το τελευταίο μετάλλιο (Eurobasket Πολωνίας το 2009)

Η μεγάλη επιστροφή της Βίρτους Μπολόνια στο προσκήνιο

Η χρονιά που φεύγει είχε μια μεγάλη επιστροφή. Αυτή της Βίρτους Μπολόνια στο ευρωπαϊκό προσκήνιο! Η ιταλική ομάδα κυριάρχησε στο Final Four του BCL, στην Αμβέρσα και κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο της τρόπαιο έπειτα από 10 άγονα χρόνια που περιελάμβαναν πολλές πίκρες και δυσκολίες. Όμως τώρα, έχοντας τη σταθερότητα που της παρέχει η Segafredo, η ιταλική ομάδα επέστρεψε στο προσκήνιο.

Οι στόχοι της για το μέλλον είναι ακόμα πιο υψηλοί και φτάνουν ως και την Euroleague. Αυτό φάνηκε και από τις κινήσεις που έγιναν το καλοκαίρι. Η μεταγραφή του Μίλος Τεόντοσιτς έκανε… θόρυβο ως και την άλλη άκρη του Ατλαντικού, ενώ τον Σέρβο γκαρντ πλαισιώνουν παίκτες όπως ο Βινς Χάντερ, ο Στέφαν Μάρκοβιτς, ο Τζούλιαν Γκαμπλ και ο Κάιλ Ουίμς, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν έναν και μόνο στόχο: Την επιστροφή στην κορυφή!

ΑΕΚ, η θριαμβεύτρια του Ρίο

Τον περασμένο Φεβρουάριο η ΑΕΚ φρόντισε να γράψει μία ακόμα χρυσή σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας της. Στα παρκέ του Ρίο ντε Τζανέιρο, η Ένωση, ως κάτοχος του BCL, αγωνίστηκε στο Final Four του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, με στόχο να προσθέσει έναν παγκόσμιο τίτλο στη συλλογή της.

Αφού «καθάρισε» εύκολα την Σαν Λορέντζο, στον ημιτελικό, βρήκε στο δρόμο της την Φλαμένγκο, που έπαιζε… εντός έδρας. Αυτό δεν αποτέλεσε πρόβλημα σε κανένα σημείο για την Ένωση, η οποία κυριάρχησε στο παρκέ, είχε τους Θίοντορ, Λαρεντζάκη, Ματσιούλις σε πολύ καλή κατάσταση και σήκωσε το τρόπαιο, το οποίο ήταν το τρίτο μέσα σε διάστημα ενός χρόνου. Η Ένωση είχε γράψει ιστορία βάφοντας κιτρινόμαυρο ένα ακόμα τρόπαιο!

Ο Προμηθέας στο προσκήνιο του ελληνικού μπάσκετ

Μια ομάδα που βάζει σταθερά ψηλά τον πήχη είναι ο Προμηθέας. Οι Πατρινοί δείχνουν κάθε φορά συνέπεια και φροντίζουν να ξεπερνούν το ταβάνι τους όλο και περισσότερο. Απόδειξη η περσινή τους παρουσία στο πρωτάθλημα της Basket League, όπου και κατάφεραν να γράψουν ιστορία με χρυσά γράμματα.

Έπειτα από μια συγκλονιστική σειρά ημιτελικών κόντρα στην ΑΕΚ οι Πατρινοί, με τον Μάκη Γιατρά στην άκρη του πάγκου τους κατάφεραν να γίνουν η πρώτη επαρχιακή ομάδα της χώρας που πήρε την πρόκριση για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Το τελικό 84-85 βρήκε τους Προμηθείς να πανηγυρίζουν έξαλλα μια επιτυχία που πριν μερικά χρόνια έμοιαζε με…. όνειρο θερινής νυκτός. Η ομάδα της Πάτρας, όμως, με τον Βαγγέλή Λιόλιο στο τιμόνι της ήρθε να αποδείξει για μία ακόμα φορά πως όταν προσπαθείς, μάχεσαι και παλεύεις τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι!

Μάλιστα και στο δεύτερο μισό της σεζόν οι Πατρινοί φρόντισαν να αφήσουν το στίγμα τους, καθώς επικράτησαν του Παναθηναϊκού σε έναν συγκλονιστικό προημιτελικό στο «Δ.Τόφαλος» και πλέον κόντρα στο Περιστέρι (12/02) θα παλέψουν για την πρόκριση στον τελικό του θεσμού.

Το «αντίο» της Εβίνας Μάλτση

Ήταν η παίκτρια που κατάφερε να σπάσει όλα τα ρεκόρ στην Εθνική ομάδα. Μια παίκτρια-σύμβολο που έγραψε τη δική της ιστορία και απέδειξε πως και οι γυναίκες μπορούν να βάλουν τη μπάλα στο καλάθι με κάθε τρόπο. Η Εβίνα Μάλτση, έπειτα από μια μεγάλη πορεία γεμάτη διακρίσεις, τίτλους και ρεκόρ πήρε την μεγάλη απόφαση να βάλει τέλος στην καριέρα της.

Στα 40 της χρόνια η σπουδαία αθλήτρια ανακοίνωσε την απόφασή της κατά την βράβευσή της από τον ΠΣΑΤ, λέγοντας χαρακτηριστικά. «Δράττοντας την ευκαιρία της βράβευσης μου, ανακοινώνω σε αυτήν εδώ την εκδήλωση της γιορτής των κορυφαίων του ΠΣΑΤ, την ολοκλήρωση του κύκλου μου στην ενεργό δράση ΚΑΙ σε συλλογικό επίπεδο. Κάθε φορά που ένας κύκλος ολοκληρώνεται και ένας νέος ξεκινά».

Με τη γαλανόλευκη έγραψε ιστορία μετρώντας 3.215 πόντους σε 214 συμμετοχές, αλλά διόλου ευκαταφρόνητα ήταν και τα κατορθώματά της σε συλλόγους. Η, γεννημένη το 1978, Εβίνα είχε παίξει και στο WNBA με τις Κονέκτικατ Σαν.

Η ιστορική σεζόν του Ολυμπιακού στην Α2

Η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος (2019-20) θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ξεχωριστή, αλλά και ιδιαίτερη. Στο πρωτάθλημα της Basket League απουσιάζει ένα από τα πλέον ηχηρά ονόματα, αυτό του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες έπειτα από όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν υποβιβάστηκαν στην Α2 στην οποία αγωνίζονται με διαφορετική ομάδα, σε σχέση με αυτή που παρουσιάζουν στην Euroleague.

Στην διαφοροποιημένη ομάδα τους προπονητής είναι ο Δημήτρης Τσαλδάρης και μεταξύ άλλων αγωνίζονται νεαροί παίκτες (Ποκουσέφσκι, Αρσενόπουλος, Τσάμης, Νικολαϊδης, Κολοβέρος), αλλά και παίκτες που γνωρίζουν την κατηγορία (Πετρόπουλος, Νίκου, Νοέας, Μελισσαράτος). Μέσα σ’ όλα η ομάδα του Πειραιά άρχισε το πρωτάθλημα με -6 πόντους. Μέχρι ώρας, οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 10 νίκες και 2 ήττες σε 12 αγώνες, έχοντας γνωρίσει την ήττα από Χαρίλαο Τρικούπη και Καρδίτσα, εκτός έδρας.

Last but not least, φυσικά, το γεγονός που σημάδεψε μια ολόκληρη χρονικά και συζητιέται ακόμα και σήμερα:

Η αποχώρηση του Ολυμπιακού από τον ημιτελικό Κυπέλλου του ΟΑΚΑ

13 Φεβρουαρίου του 2019. Μια ημερομηνία που θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί και ιστορική. Ο ημιτελικός του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας δεν ήταν ένα απλό παιχνίδι, όπως αποδείχθηκε. Κι αυτό γιατί η αναμέτρηση στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δεν τελείωσε ποτέ!

Με το σκορ στο 40-25 υπέρ της ομάδας του Ρικ Πιτίνο, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την μεγάλη απόφαση να μην κατέβουν στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Η κίνηση αυτή ήταν μια διαμαρτυρία, από πλευράς Ολυμπιακού, για τις αποφάσεις των διαιτητών κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους. Μια κίνηση όμως, με τρομερές προεκτάσεις καθώς άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και αποδείχθηκε ο προάγγελος του υποβιβασμού του Ολυμπιακού στην Α2 για τη σεζόν 2019-20. Άλλωστε, οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατέβηκαν ούτε στα επόμενα δύο ντέρμπι «αιωνίων» για το πρωτάθλημα, φέρνοντας νέα δεδομένα σε όλο το ελληνικό μπάσκετ!

Κάπως έτσι πέρασε μια ακόμα χρονιά. Μια χρονιά που κράτησε το ενδιαφέρον σε πολύ υψηλά επίπεδα, χάρισε στιγμές μοναδικές και έκανε άπαντες να συζητάμε για πολύ καιρό τα όσα συνέβησαν. Το 2020 φαντάζει ακόμα πιο ενδιαφέρον και με ακόμα μεγαλύτερες «μάχες» στα παρκέ.

Καλή χρονιά σε όλους...!