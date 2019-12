Φελντέιν στο SDNA: «Όσα πέτυχα τα οφείλω στον Παναθηναϊκό και τον Γιαννακόπουλο»

Η Αθήνα που είναι το δεύτερο σπίτι του, το αξέχαστο πρωτάθλημα μέσα στο ΣΕΦ και ο Γιαννακόπουλος που είναι... boss. Ο Τζέιμς Φελντέιν παίρνει τ' όπλο του στο SDNA, μοιράζει ατάκες και δηλώνει ξεκάθαρα πως μέσα από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό «έφτιαξε» την ζωή και την καριέρα του!

Πέρασε δύο χρόνια πολύ έντονα στην Ελλάδα. Δύο χρόνια στα οποία όχι μόνο κατάφερε να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, αλλά και να δείξει ποιος πραγματικά είναι σε καλές και κακές στιγμές. Ο Τζέιμς Φελντέιν πέρασε πολλά στην Ελλάδα και γι αυτό η χώρα μας έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Όπως ξεχωριστή θέση έχει και η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε για μία διετία, ο Παναθηναϊκός. Στο «τριφύλλι», άλλωστε, κέρδισε τους πρώτους μεγάλους τίτλους της καριέρας του, αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Euroleague και γενικότερα «έφτιαξε» το όνομά του στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη. Κάτι που όχι μόνο δεν ξεχνά, αλλά φροντίζει να υπενθυμίζει σε όλους πόσο όμορφο ήταν το πέρασμά του από την χώρα μας.

Κατά την άφιξη της Χάποελ Ιερουσαλήμ στην Αθήνα, για την μεγάλη αναμέτρηση με την ΑΕΚ (21:30) ο 31χρονος σουτέρ παρουσιάστηκε... διαβασμένος για την πορεία της πρώην ομάδας του. «Πήρε σημαντική νίκη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε ο Παναθηναϊκός, αλλά το γεγονός πως έπαιξε σε άδειο ΟΑΚΑ ήταν κάπως περίεργο. Ήταν πραγματικά τρελό», μας είπε κατά την συνάντησή μας στο λόμπι του ξενοδοχείου που διαμένει η ομάδα του.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο SDNA ο Δομινικανός άσος δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του. Έδειξε για μία ακόμα φορά την αγάπη που «τρέφει» για την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, έδειξε σεβασμό στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και όσα έχει κάνει για τον Παναθηναϊκό, ενώ έφερε στο μυαλό του στιγμές από τον 5ο τελικό του 2017 στο ΣΕΦ, ένα παιχνίδι το οποίο χαρακτήρισε ως το highlight της παρουσίας του στη χώρα μας.

Τα υπόλοιπα, στις γραμμές που ακολουθούν...

Επέστρεψες και πάλι στην Αθήνα, έστω και για λίγο. Ποιο είναι το συναίσθημα που σε διακατέχει;

«Είναι πολύ ωραίο, νιώθω πολύ καλά. Την Αθήνα την αποκαλώ το δεύτερο σπίτι μου. Έχω ακόμα πολλούς φίλους εδώ. Έχω χτίσει σχέσεις ζωής με αρκετούς ανθρώπους, όπως τον Νικ Καλάθη, με τον οποίο είμαστε κολλητοί. Είναι πάντα όμορφο να γυρίζω εδώ. Μακάρι να έχω τη δυνατότητα να έρχομαι εδώ έστω μια φορά στο τόσο για να βλέπω φίλους. Ξυπνούν αναμνήσεις από το πέρασμά μου στην Αθήνα, καλές και κακές. Σίγουρα όμως είναι κάτι ξεχωριστό για μένα αυτή η πόλη».

Το πέρασμα από τον Παναθηναϊκό ήταν το σημείο αναφοράς της καριέρας σου;

«Χωρίς αμφιβολία, έτσι είναι. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα σε ομάδα Euroleague και μου έδωσε τη δυνατότητα να δείξω τι μπορώ να κάνω σε αυτό το επίπεδο. Έλαβα αγάπη και σεβασμό από όλο τον οργανισμό, όπως και εγώ με τη σειρά μου έδωσα αγάπη και σεβασμό. Αγαπώ και σέβομαι την οικογένεια Γιαννακόπουλου και πάντα θα θυμάμαι πως μέσα από τον Παναθηναϊκό ήρθα ως ένας... άσημος και κατάφερα να φτιάξω το δικό μου όνομα στην Ευρώπη. Αυτά που έχω πετύχει στην καριέρα μου, σε μεγάλο βαθμό, τα οφείλω στον Παναθηναϊκό».

Όταν κάποιος σου λέει τις λέξεις «Αθήνα» και Παναθηναϊκός, ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις;

«Θυμάμαι επακριβώς τι είχε γίνει το καλοκαίρι του 2015. Ήμουν στην εθνική ομάδα της χώρας μου, στο ξενοδοχείο. Με κάλεσε ο ατζέντης μου. Φυσικά ήξερα τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν γνώριζα το πόσο σπουδαίο κλαμπ ήταν. Έκανα μια μικρή έρευνα και... έπαθα πλάκα! Δεν μπορούσα να πιστέψω όσα έβλεπα. Ο ατζέντης μου είχε προτείνει να πάρω αυτή την προσφορά. Μίλησα και με τον φίλο μου, Ντέιβιντ Λόγκαν, που είχε αγωνιστεί στην ομάδα πιο παλιά και μου είπε πράγματα για την πόλη, τον οργανισμό, τον κόσμο. Μου πήρε δύο ώρες μέχρι να υπογράψω. Τα θυμάμαι όλα πάρα πολύ καλά».

Ο κόσμος της ομάδας, πάντως, όχι μόνο δεν σε έχει ξεχάσει, αλλά ακόμα σου δείχνει αγάπη, μέσα από τα social media...

«Ακόμα μου στέλνουν μηνύματα, είναι τρελό! Κάθε φορά που θα ανεβάσω κάποια φωτογραφία ή το οτιδήποτε στα social media, θα υπάρξουν σχόλια φίλων του Παναθηναϊκού με τριφύλλια. Πάντα! Και αυτό είναι τρομερό. Ακόμα και τώρα που επέστρεψα στην Αθήνα, ο κόσμος με θυμόταν στο αεροδρόμιο και είχε κάτι καλό να μου πει».

Ακόμα έχω σημάδι από το χτύπημα του Μιλουτίνοφ στον τελικό του 2017

Τι σημαίνει αυτό για σένα;

«Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο! Αναλογιζόμενος πόσοι σπουδαίοι παίκτες έχουν παίξει σε αυτό το κλαμπ, απλά τρομάζω! Στην διετία που έμεινα στην ομάδα έγιναν κάποια σπουδαία πράγματα, αλλά και ο κόσμος με θυμάται ακόμα για το πόσο καλός τύπος είμαι και πόσο βοήθησα την ομάδα. Αγαπώ τον κόσμο για τον σεβασμό που μου δίνει και εγώ με τη σειρά μου σέβομαι απεριόριστα την ομάδα».

Φαντάζομαι έχεις ξεχωρίσει το highlight της πορείας σου στον Παναθηναϊκό...

«Το πρωτάθλημα του 2017 μέσα στο ΣΕΦ! στον πέμπτο τελικό! Ήταν η καλύτερη στιγμή! Κερδίσαμε και το Κύπελλο εκείνη τη σεζόν. Την προηγούμενη σεζόν είχαμε χάσει το πρωτάθλημα με buzzer beater στο ΟΑΚΑ από τον Ολυμπιακό. Ακόμα θυμάμαι τα παιχνίδια εκείνα. Ακόμα έχω μια ουλή από χτύπημα του Μιλουτίνοφ στο στόμα του. Στο τέλος όμως καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα μέσα στο ΣΕΦ, οπότε όλα ήταν υπέροχα».

Και μετά ακολούθησε φιέστα για την κατάκτηση εκείνου του πρωταθλήματος. Απόλαυσες κάθε στιγμή σωστά;

«(γελάει) Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξέρει πώς να φτιάχνει τους παίκτες του και να διοργανώνει τρομερά πάρτι. Διασκέδασε με εμένα, τον Μάικ Τζέιμς και όλους τους παίκτες. Ήταν πολύ όμορφες στιγμές. Του δώσαμε αυτό που ήθελε και μας το ανταπόδωσε. Ήταν μια τρομερή βραδιά την θυμάμαι ακόμα, διασκεδάσαμε με την ψυχή μας».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι... boss

Μιλάς με μεγάλο σεβασμό για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Στο διάστημα που ήσουν στην Ελλάδα τι σχέσεις είχατε;

«Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι το αφεντικό! He is the boss! Με βοήθησε πάρα πολύ. Μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω για πρώτη φορά στην Euroleague και να δείξω τι μπορώ να κάνω στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη. Πάντα θα έχω σεβασμό για εκείνον. Τον ακολουθώ στο instagram και μαθαίνω πράγματα. Αυτός με βοήθησε να γίνω αυτό που είμαι τώρα. Μέσα απο τον Παναθηναϊκό έγινα ο παίκτης που είμαι και πάντα θα έχω τον ανάλογο σεβασμό στην ομάδα».

Παρακολουθείς την πορεία της ομάδας φέτος; Πιστεύεις πως μπορεί να φτάσει στο Final Four της Euroleague;

«Παρακολουθώ κάθε φορά που μπορώ τον Παναθηναϊκό. Φέτος έχει καλύτερη ομάδα σε σχέση με πέρυσι. Το βλέπεις από νωρίς αυτό. Έχουν παίκτες που έχουν παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Έχει και παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν σε κάθε τομέα. Πέρυσι ο Ρικ Πιτίνο έκανε παράπονα για το σουτ και φέτος κατάφερε να λύσει το πρόβλημα. Αυτό κάνει καλύτερο τον Παναθηναϊκό. Φέτος η Euroleague είναι πιο σκληρή, άρα και πιο ανταγωνιστική σε σχέση με πέρυσι, πράγμα που σημαίνει πως θα δοθούν πολλές μάχες».

Είναι γεννημένος ηγέτης ο Καλάθης!

Με τον Νικ Καλάθη είστε «κολλητοί». Ποιο είναι το στοιχείο που τον κάνει τόσο ξεχωριστό σαν παίκτη; Θεωρείς πως μπορεί να κατακτήσει φέτος το βραβείο του MVP;

«Κάθε χρόνο είναι μέσα στους υποψηφίους για το βραβείο του MVP. Αυτά που κάνει στο παρκέ είναι τρομερά. Δεν παίρνει πολλά σουτ τριών πόντων, αλλά πάντα είναι κοντά στο triple double! Ακόμα και όταν αστοχεί δεν τα παρατάει και προσπαθεί να είναι θετικός για την ομάδα του. Είναι γεννημένος ηγέτης. Τα πράγματα που κάνει για την ομάδα και δεν φαίνονται στην στατιστική είναι τρομερά και όποιος βλέπει και ξέρει μπάσκετ το καταλαβαίνει αυτό. Κάθε χρόνο είναι ανάμεσα στους υποψηφίους για το βραβείο του MVP, οπότε γιατί να μην το κατακτήσει φέτος;».

Από το καλοκαίρι του 2017 βρίσκεσαι στην Χάποελ Ιερουσαλήμ. Μια ομάδα με υψηλές φιλοδοξίες, αλλά και κόσμο που την ακολουθεί πιστά. Πώς είναι τα πράγματα για σένα στην ομάδα;

«Είναι εξαιρετικά! Ο κόσμος πάντα αναρωτιόταν γιατί είμαι στην Χάποελ, όμως κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στον οργανισμό. Η Ιερουσαλήμ είναι κάτι που πρέπει να το δεις και μόνος σου για να καταλάβεις τι γίνεται εκεί. Είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο τα πάντα στην ομάδα. Λειτουργούν ως ομάδα Euroleague. Πιέζουν και έχουν απαιτήσεις για να κερδίζεις πάντα, όμως την ίδια στιγμή έχουν κατανόηση και ξέρουν τι γίνεται. Υπάρχει πίεση και θέλουν όλοι να κερδίζουν. Επίσης, υπάρχει πολύς κόσμος γύρω από την ομάδα που την αγαπάει και την στηρίζει. Ο κόσμος λατρεύει την ομάδα, την υποστηρίζει καθημερινά. Αυτό το καταλαβαίνεις με μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, που θα σε σταματήσει ο κόσμος να σου πει 2 κουβέντες για την Χάποελ. Αυτό το είδα και πέρυσι, όπου καταφέραμε να κερδίσουμε το Κύπελλο Ισραήλ, αλλά και πολλά παιχνίδια. Ο κόσμος λατρεύει την ομάδα».

Νιώθεις την Ιερουσαλήμ σπίτι σου;

«Είναι σπίτι μου, φυσικά. Υπέγραψα στα μέσα της περασμένης σεζόν επέκταση συμβολαίου για δύο ακόμα χρόνια και έτσι η Χάποελ θα γίνει η ομάδα στην οποία έχω μείνει περισσότερο από κάθε άλλη στην καριέρα μου. Ο GM, ο ιδιοκτήτης με θέλουν εδώ και θέλουν να με κρατήσουν ως το τέλος της καριέρας μου. Εγώ συνεχίζω να παίζω σε υψηλό επίπεδο και μου αρέσει αυτό που έχει η ομάδα. Είμαι ηγέτης εδώ κάτι που ήθελα πολύ και είναι πραγματικά τρομερό αυτό που έχω συναντήσει εδώ. Είναι σπουδαία ομάδα η Χάποελ».

Πέρυσι δεν τα καταφέρατε στο BCL. Φέτος θεωρείς πως μπορείτε να φτάσετε ως το Final Four;

«Ποτέ δεν ξέρεις, είναι ακόμα νωρίς για να μιλήσουμε γι αυτό. Τώρα αρχίζει ο δεύτερος γύρος της φάσης των ομίλων. Οι τραυματισμοί θα παίξουν ρόλο. Κόντρα στην ΑΕΚ δεν θα έχουμε μαζί μας έναν από τους καλύτερους παίκτες μας, τον Τρεντ Λόκετ. Ελπίζουμε να τον έχουμε μαζί μας σύντομα να μας βοηθάει. Θα παίξουν ρόλο πολλά μέχρι το Final Four. Θέλουμε όμως να έχουμε το πλεονέκτημα για να φτάσουμε ως εκεί. Θα παλέψουμε για αυτό».

Ο Κιθ Λάνγκφορντ είναι ο καλύτερος γκαρντ στο BCL

Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ θα αντιμετωπίσεις τον Κιθ Λάνγκφορντ, που είναι ένας από τους παίκτες που έχουν μπει στη συζήτηση για το βραβείο του MVP της σεζόν, μαζί με εσένα. Πώς περιμένεις αυτό το match up;

«Ο Λάνγκφορντ είναι ίσως ο καλύτερος γκαρντ της διοργάνωσης! Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι πως θέλω να κερδίσω στο ΟΑΚΑ. Δεν με νοιάζει η προσωπική απόδοση, αλλά μόνο το αποτέλεσμα. Έχω παίξει αρκετές φορές αντίπαλός του στην Euroleague και ξέρω ότι είναι παίκτης υψηλού επιπέδου. Έχει τον τρόπο να βάζει την μπάλα στο καλάθι όπως εκείνος θέλει. Θέλουμε και οι δύο να κερδίσουμε. Εμένα πάντως δεν με νοιάζουν οι πόντοι. Θα παλέψουμε για να κάνουμε το καλύτερο στο παρκέ. Αν βάλει περισσότερους πόντους από εμένα, αλλά η ομάδα μου κερδίσει, πάλι χαρούμενος θα είμαι».

Το ΟΑΚΑ αναμένεται να έχει πολύ κόσμο. Τόσο από την πλευρά της ΑΕΚ, όσο και από εσάς. Περιμένεις να είναι ντέρμπι ως το φινάλε;

«Οι δύο ομάδες έχουν χτίσει κάποιου είδους... rivalry τα τελευταία χρόνια. Θα είναι ντέρμπι σίγουρα. Θυμάμαι το περσινό παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Η ΑΕΚ παρουσίασε το τρόπαιο στον κόσμο της, εμείς καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ήταν κάτι σπουδαίο για εμάς. Μας έδωσε αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια της σεζόν. Στο ματς της Τετάρτης λογικά θα έχει περισσότερο κόσμο σε σχέση με πέρυσι. Έχω δει τι ατμόσφαιρα δημιουργεί ο κόσμος της ΑΕΚ. Θα είναι... τρελή η ατμόσφαιρα. Εννοείται πως λατρεύω τέτοιου είδους παιχνίδια. Έχω παίξει αρκετές φορές αντίπαλος της Μακάμπι Τελ Αβίβ και η ατμόσφαιρα είναι τρομερή. Παιχνίδια σαν κι αυτά θες να παίζεις όλη την ώρα, να δείχνεις βίντεο στα παιδιά σου και πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος για την αναμέτρηση που έρχεται».