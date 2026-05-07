«Το North Carolina θέλει και τον Σαμοντούροβ»! (pic)

Το φημισμένο πανεπιστήμιο North Carolina επιθυμεί να κάνει δικό του και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ!

Το διάσημο πανεπιστήμιο, στο οποίο είχε παίξει ο Μάικλ Τζόρνταν, προ ημερών απέσπασε το «ναι» του Νεοκλή Αβδάλα και πλέον φαίνεται πως κινείται για ακόμα έναν πολύ ταλαντούχο Έλληνα αθλητή. Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Ο πάουερ φόργουορντ του Παναθηναϊκού Aktor, που έδειξε εξαιρετικά στοιχεία στο περσινό Eurobasket, μετράει 2,6 πόντους και 0,7 ριμπάουντ ανά ματς στην Euroleague και οι προοπτικές του έχουν τραβήξει τα βλέμματα πολλών ομάδων του NCAA. Άλλωστε και πέρυσι είχε στρωθεί ένα... χαλί εκατομμυρίων στα πόδια του «Σάμο», ώστε να πάει στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά δημοσιεύματα, το North Carolina «στοχεύει» στον ελπιδοφόρο ψηλό, τον οποίον θέλει να κάνει δίδυμο με τον Αβδάλα.