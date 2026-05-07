«Το North Carolina θέλει και τον Σαμοντούροβ»! (pic)

Το διάσημο πανεπιστήμιο, στο οποίο είχε παίξει ο Μάικλ Τζόρνταν, προ ημερών απέσπασε το «ναι» του Νεοκλή Αβδάλα και πλέον φαίνεται πως κινείται για ακόμα έναν πολύ ταλαντούχο Έλληνα αθλητή. Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.
Ο πάουερ φόργουορντ του Παναθηναϊκού Aktor, που έδειξε εξαιρετικά στοιχεία στο περσινό Eurobasket, μετράει 2,6 πόντους και 0,7 ριμπάουντ ανά ματς στην Euroleague και οι προοπτικές του έχουν τραβήξει τα βλέμματα πολλών ομάδων του NCAA. Άλλωστε και πέρυσι είχε στρωθεί ένα... χαλί εκατομμυρίων στα πόδια του «Σάμο», ώστε να πάει στις ΗΠΑ.
Όπως αναφέρουν αμερικανικά δημοσιεύματα, το North Carolina «στοχεύει» στον ελπιδοφόρο ψηλό, τον οποίον θέλει να κάνει δίδυμο με τον Αβδάλα.
Another center that #UNC is targeting, 6–11 Alexandros Samodurov from Greece, is a former teammate of Carolina commitment Neoklis Avdalas with EuroLeague experience. Check out his highlights and what he might bring to the Tar Heels. The story link is in the replies.— R.L. Bynum (@RL_Bynum) May 7, 2026
1/2 pic.twitter.com/SAVp0cLre6