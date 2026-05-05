Φραγκιάς: «Καθαρά στο χέρι των δύο "αιωνίων" η πρόκριση στο Final-4»

Ο κόουτς Βασίλης Φραγκιάς «φιλοξενήθηκε» στο ΕΟΚ WebRadio και έκανε το σχόλιό του για τα play-offs της Ευρωλίγκα και τις «μάχες» των δύο «αιωνίων» σε αυτά.

Αναλυτικά είπε:

Για την σειρά του Ολυμπιακού με τη Μονακό (2-0): «Θεωρώ ότι είναι καθαρά στο χέρι του Ολυμπιακού. Αν είναι σοβαρός, δε θα έχει κανένα πρόβλημα. Η Μονακό θα έρθει με οκτώ παίκτες, με τόσους πας… με ταξί στο γήπεδο. Ο πυρήνας της ομάδας λείπει, είχε και δύσκολο ματς με το Στρασβούργο και νομίζω και οι παίκτες της Μονακό πλέον έχουν καταλάβει ότι η ομάδα αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και σκέφτονται ήδη το επόμενό τους βήμα. Από ‘κει και πέρα, θεωρώ ότι ένας σοβαρός Ολυμπιακός δε θα έχει κανένα πρόβλημα να “σκουπίσει” τη σειρά».

Για το αν υπάρχει πίεση για την κατάκτηση στον Ολυμπιακό: «Ότι υπάρχει πίεση σαφέστατα υπάρχει, γιατί έχει πάει σε τέσσερα συνεχόμενα Final-4. Το πέμπτο είναι προ των πυλών και τώρα ο Ολυμπιακός δείχνει αποφασισμένος, έχει παίξει πολύ καλό μπασκετ όλη τη σεζόν και θα “κυνηγήσει” να πάρει τον τίτλο. Παρ’ ότι ακούγεται δύσκολο, νομίζω ότι υπάρχει εμπειρία και του προπονητή και των παικτών για να διαχειριστούν την κατάσταση των τεσσάρων “αποτυχιών” των προηγούμενων χρόνων».

Για την σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια (2-0): «Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και τα δύο παιχνίδια. Η απουσία του Σλούκα έδωσε την ευκαιρία στον Αταμάν να χρησιμοποιήσει τον Σορτς περισσότερο. Βρήκε έτσι και μια ισορροπία στα γκαρντ, καθώς δε μπορούσε να διαχειριστεί το μεγάλο αριθμό παικτών που είχε σε αυτήν τη θέση. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ένα πρόσωπο πολύ διαφορετικό απ’ αυτό που είχαμε συνηθίσει μέσα στη χρονιά. Φυσικά χρειάζεται και ο παράγοντας τύχη σε αυτά τα ματς, που την είχε και αυτήν ο Παναθηναικός, πέραν από την ικανότητα που είναι αδιαμφισβήτητη. Οι προσωπικότητες του “τριφυλλιού” είναι τεράστιες, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι παιδιά τα οποία μπορούν να πάρουν ένα παιχνίδι μόνοι τους. Η Βαλένθια, από την άλλη, έχει τον χαρακτήρα του… rookie. Είναι διαφορετικά στη regular season. Για τα σοβαρά παιδιά τα πράγματα ξεκινούν στα play-offs. Εκεί κρίνεται ποια είναι η καλή ομάδα. Νομίζω ότι υπερεκτίμησαν τις δυνατότητές τους και όλα αυτά που έκαναν με δηλώσεις και τον τρόπο που φαίνονταν να διαχειρίζονται τη σειρά τους γύρισαν “μπούμερανγκ”. Τέλος, είναι και ο τρόπος παιχνιδιού που είχε στην regular season. Όσες φορές θυμάμαι ομάδες με αντίστοιχο τρόπο παιχνιδιού, δε θυμάμαι στο τέλος να πετυχαίνουν κάτι σπουδαίο. Νομίζω φτάνοντας σε play-offs η Βαλένθια εκπλήρωσε ένα όνειρο. Θα ήθελε να βρεθεί και στο Final-4, αλλά έπεσε πάνω στον Παναθηναϊκό. Με αυτό το στυλ που παίζει κιόλας, αν δε μπουν τα σουτ, δεν έχεις τύχη σε αυτά τα ματς».

Για το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός νίκησε με δύο διαφορετικούς τρόπους την Βαλένθια: «Νομίζω ότι έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σε όλους ο τρόπος των δύο νικών του Παναθηναϊκού. Το στοιχείο που έπρεπε να δείξει σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα παιχνίδια της regular season ήταν η άμυνά του. Στο πρώτο παιχνίδι έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα και εκμεταλλεύτηκε και τα πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας που είχε η Βαλένθια στα σουτ τριών πόντων. Στο επόμενο παιχνίδι, που η Βαλένθια πήγε να επιβάλλει τον ρυθμό της και το στυλ της, ο Παναθηναικός έδειξε ότι κι εκεί μπορεί να ανταπεξέλθει και να νικήσει βάζοντας πολλούς πόντους. Πραγματικά είναι μια ομάδα που δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς και αυτό το έδειξε και η τελευταία φάση του δεύτερου ματς, που όλοι περίμεναν τον Οσμάν να πάρει το τελευταίο σουτ και τελικά το πήρε ο Χέις-Ντέιβις και το τελείωσε. Αν βάλεις σε όλα αυτά και το γεγονός πως έλειπε ο Σλούκας μεγαλώνει τη δυναμική της ομάδας».

Για τα άλλα δύο ζευγάρια των play-offs της Ευρωλίγκας: «Βλέποντας και τα τέσσερα παιχνίδια από την τηλεόραση, η εικόνα που είδα είναι ότι η Ρεάλ έδειξε ένα πολύ δυνατό πρόσωπο απέναντι στη Χάποελ. Και τα δύο παιχνίδια τα κέρδισε σχετικά εύκολα. Θεωρώ ότι η Ρεάλ θα περάσει. Νομίζω ότι αυτό το ζευγάρι, λοιπόν, έχει ξεκάθαρο φαβορί, όπως και το άλλο ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τη Ζάλγκιρις. Η Φενέρμπαχτσε έδειξε μετά από τη μικρή κάμψη που είχε για έναν μήνα ότι επικράτησε πολύ καλύτερα. Φαίνεται σαν τα ζευγάρια μα έχουν βγει για το Final 4».

Για το τι του έκανε εντύπωση στη φετινή Ευρωλίγκα: «Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ο μεγάλος αριθμός παιχνιδιών, τα ταξίδια και η ταλαιπωρία που έχει όλο αυτό. Είδαμε όλες τις ομάδες, σαν αποτέλεσμα αυτού, να περνούν μια κάμψη μέσα στη σεζόν. Άλλαξαν πάρα πολλές φορές οι διακυμάνσεις τους. Υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί παικτών, οι οποίοι έδειχναν μια τεράστια επιβάρυνση, πράγμα που πρέπει να απασχολήσει τους ανθρώπους των διοργανώσεων. Έδειξε ότι οι παίκτες δεν είναι ρομπότ και γι’ αυτό τους είδαμε να είναι πιο χαλαροί σε πολλά παιχνίδια. Με αυτήν τη μορφή που πάει να πάρει όλο αυτό, κατευθυνόμαστε σε αυτήν του NBA κάποιες στιγμές. Ειδικά όταν έχουμε τη διπλή εβδομάδα. Παρ’ όλο που είδαμε ίσως την καλύτερη Ευρωλίγκα που έχουμε δει έως τώρα, νομίζω είναι ένα κομμάτι που πρέπει όσοι τα διοργανώνουν αυτά να δίνουν περισσότερο χρόνο ξεκούρασης στους αθλητές».

Για την πορεία των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: «Το ματς της ΑΕΚ με τη Μάλαγα είναι ένα remake του περσινού ημιτελικού, σίγουρα με διαφορετική ομάδα οι Ισπανοί σε σχέση με πέρυσι, γιατί τους έχουν φύγει αρκετοί παίκτες. Είναι τεράστια επιτυχία ότι η ΑΕΚ φτάνει σε έναν ευρωπαϊκό τελικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όπως και ο ΠΑΟΚ. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, δείχνει ότι το πράγμα πλέον πάει καλά. Αυτό που εγώ θα ήθελα να δω είναι περισσότερους Έλληνες παίκτες να αγωνίζονται, γιατί καμιά φορά βλέπω δέκα ξένους να παίζουν και αναρωτιέμαι πού βρίσκονται οι Έλληνες παίκτες».