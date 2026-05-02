Η Χάποελ ευχαρίστησε την Ρεάλ για την φιλοξενία στην Μαδρίτη για τα δυο πρώτα ματς των play-off

Η Χάποελ Τελ Αβίβ εξέδωσε ανακοίνωση για να ευχαριστήσει τη Ρεάλ για τη φιλοξενία στα δύο πρώτα παιχνίδια των playoffs της EuroLeague στη Μαδρίτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο σύλλογος της Χάποελ Τελ Αβίβ θα ήθελε να ευχαριστήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη θερμή και σεβαστή υποδοχή, σε ένα πνεύμα που αντανακλά τα υψηλότερα πρότυπα του αθλήματος.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την εξαιρετική φιλοξενία και τη στάση σεβασμού που βιώσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στη Μαδρίτη για το Game 1 και Game 2, οι οποίες ενισχύουν τη σχέση μεταξύ των συλλόγων και αντανακλούν τις αξίες που πρεσβεύουμε στον αθλητισμό»