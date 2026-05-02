Ομπράντοβιτς για τον τσακωμό του Κάλινιτς: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη εκ μέρους του συλλόγου - Ντροπιαστική συμπεριφορά»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν... μάσησε τα λόγια του μετά τον άγριο τσακωμό του Νίκολα Κάλινιτς στο ματς του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζλάτιμπορ.

Ο έμπειρος Σέρβος φόργουορντ... ξέφυγε για τα καλά, όταν ακινητοποίησε αντίπαλό του και ξεκίνησε τον χτυπάει με γροθιές στο σώμα και στο κεφάλι.

Το περιστατικό έγινε viral και ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου πήρε θέση, καταδικάζοντάς το:

«Συγχαρητήρια στη Ζλάτιμπορ, που πραγματικά άξιζε να κερδίσει. Όσο για εμάς, αυτό δεν είναι μόνο μια μπασκετική ντροπή, αλλά και μια ανθρώπινη. Πρώτα απ’ όλα, η συμπεριφορά ήταν ντροπιαστική και, αν μπορώ εκ μέρους του συλλόγου, ζητώ συγγνώμη για αυτού του είδους τη συμπεριφορά, για τη σύρραξη και για όλα όσα συνέβησαν. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Δεν έχω ξαναβρεθεί ποτέ μέρος σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πρώτο: μια συγγνώμη».