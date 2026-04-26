Λεμπρόν για Μπρόνι: «Δεν θα αγχωθεί ξανά στην regular season»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μίλησε για τον γιο του, Μπρόνι, και τόνισε πως δεν θα αγχωθεί ξανά στην regular season, αφού αγωνίστηκε σε ένα κρίσιμο ματς της post-season.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν το Game 3 απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς και έκαναν το 3-0 στην σειρά. Ο Μπρόνι Τζέιμς έκανε μία μεγάλη εμφάνιση στα λίγα λεπτά που έπαιξε, πετυχαίνοντας και τους πρώτους πόντους της καριέρας του στα play-offs.

Μετά τον αγώνα, ο Λεμπρόν Τζέιμς τόνισε ο γιος του δεν θα αγχωθεί ξανά σε παιχνίδι της κανονικής περιόδου, από την στιγμή που πλέον έχει ζήσει τα κρίσιμα στην post-season. «Η αυτοπεποίθηση που ένα νεαρό παιδί στην λίγκα μας μπορεί να πάρει από ένα παιχνίδι στην post-season… Δεν θα αγχωθεί ξανά σε στιγμή της regular season αφού έπαιξε σε σημαντικά παιχνίδια και λεπτά στην post-season… Είναι πολύ ωραίο για την καριέρα του» ανέφερε στις δηλώσεις του.

Ο Μπρόνι Τζέιμς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 5 πόντους (2/2 σουτ, 1/1 τρίποντο) σε 9:12 λεπτά στο παρκέ.