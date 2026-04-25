Ο προπονητής της Μπασκόνια διέψευσε τη συμφωνία του Φόρεστ με τη Φενέρμπαχτσε

Ο προπονητής της Μπασκόνια, Πάολο Γκαλμπιάτι, διέψευσε τη φημολογούμενη συμφωνία του Τρεντ Φόρεστ με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο 28χρονος γκαρντ παρουσιάζεται τις τελευταίες μέρες ως «κλεισμένος» από την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, έχοντας πραγματοποιήσει μια «γεμάτη» σεζόν στην Euroleague (10,9 πόντοι και 4,4 ασίστ ανά ματς).

Ωστόσο, ο κόουτς Γκαλμπιάτι υποστήριξε πως μίλησε μαζί του και ότι ο παίκτης δεν έχει υπογράψει πουθενά προς το παρόν.

«Μιλήσαμε πολύ. Μου είπε ότι δεν έχει υπογράψει πουθενά. Είναι εδώ και καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι να τελειώσει η σεζόν με τον σωστό τρόπο», ήταν τα λόγια του Ιταλού προπονητή.