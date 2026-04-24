Ο Χατζηδάκης, ο …Λιόλιος και οι ψηφοφόροι του Βόρειου Τομέα

Χώθηκε στην αδιάφορη συνάντηση για να μην χάσει το... photo oportunity...

Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να του δώσει την Ολυμπιακή Δάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026.

Ως εδω καλά. Μια αδιάφορη συνάντηση, χωρίς κανένα περιεχόμενο, απλώς για να περάσει η ώρα, αφού απ’ ό,τι φαίνεται το πρόγραμμα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης δεν είναι και ιδιαίτερα φορτωμένο.

Τα ωραία αρχίζουν στη συνέχεια. Ποιος χώθηκε στην αδιάφορη συνάντηση για να μην χάσει το… photo oportunity; Ο Λιόλιος.

«Με την αντιπροσωπεία της ΕΟΕ βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος έθεσε στο τραπέζι θέματα που αφορούν το μπάσκετ και τον αθλητισμό γενικότερα».

Σαν τον …Μπάμπη του Πανιωνίου, τον πρώτο “φωτομπόμπερ” στην Ελλάδα ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Το σοβαρό ερώτημα είναι πως ο Κ. Χατζηδάκης τον δέχθηκε για να ακούσει παρλαπίπες για το ελληνικό μπάσκετ δια στόματος του Προέδρου της ΕΟΚ;

Δεν έχει ενημερωθεί ότι ο Λιόλιος είναι σχεδόν έκπτωτος από την Ομοσπονδία; Ότι ο φάκελός του ήδη βρίσκεται στα χέρια του αθλητικού εισαγγελέα και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για βαρύτατες καταγγελίες που ξεκινούν από μεταβιβάσεις μετοχών, πραγματικές ή εικονικές και φτάνουν μέχρι χειραγώγηση αγώνων;

Απ’ ό,τι φαίνεται τίποτα απ’ αυτά δεν έχει ακούσει ο κύριος Αντιπρόεδρος.

Έλα, όμως, που τα έχουν ακούσει και τα συζητούν οι ψηφοφόροι του στο Μαρούσι και στον υπόλοιπο Βόρειο Τομέα της Αθήνας.

Οι οποίοι και ακούνε και θυμούνται την ώρα της κάλπης.

Πηγή: ieidiseis.gr