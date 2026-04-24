Χωρίς Χάρελ ο Άρης Betsson κόντρα στον Πανιώνιο

Ο Ρόνι Χάρελ έμεινε εκτός προγράμματος σήμερα, Παρασκευή και τίθεται αυτομάτως νοκ άουτ για την αυριανή αναμέτρηση του Άρη Betsson, απέναντι στον Πανιώνιο

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης:

"Ο Άρης Betsson υποδέχεται αύριο (25/04, 18:15) στο «Nick Galis Hall» τον Πανιώνιο, στο πλαίσιο της 26ηε και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Igor Milicic θέλει τη νίκη για να καταλάβει την 5η θέση της κανονικής περιόδου, εν όψει της «μάχης» των πλέι οφ.

Η μίνι προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε σήμερα (24/04) με μία μεσημεριανή προπόνηση. Εκτός προγράμματος έμεινε ο Ronnie Harrel, ο οποίος μετά από τον τραυματισμό του στον αγώνα με το Περιστέρι Betsson, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία. Αυτή έδειξε ότι υπέστη συνδρσμική κάκωση στον αριστερό αντίχειρα, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τον αυριανό αγώνα. Ο Αμερικανός φόργουορντ ξεκίνησε θεραπεία ώστε να είναι έτοιμος στα πλέι οφ.

Στον αντίποδα, κανονικά προπονήθηκε ο Danilo Andjusic ο οποίος τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του, ενώ, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε μέση και δάχτυλο του αριστερού χεριού αντίστοιχα, θα αγωνιστούν οι Jake Forrester και Στέλιος Πουλιανίτης.

Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό σταφ ανέλυσε στους παίκτες τον αυριανό αντίπαλο με τη χρήση βίντεο.

Αγγέλου: «Για τη νίκη με τη στήριξη του κόσμου»

Ο άμεσος συνεργάτης του Igor Milicic, Διονύσης Αγγέλου, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Έχουμε πλήρη συναίσθηση της σημασίας του αγώνα για τον αντίπαλό μας. Όμως δεν ξεχνάμε κι εμείς ότι το αποτέλεσμα θα κρίνει την 5η θέση που είναι για μαςς πάρα πολύ σημαντική.

Ο Πανιώνιος είναι μία ομάδα πολύ διαφοροποιημένη απ’ αυτήν που αντιμετωπίσαμε στον πρώτο γύρο. Δεν πρέπει σε καμία έκβαση του αγώνα να αφήσουμε τους γκαρντ τους να βρουν ρυθμό και να σκοράρουν κατά βούληση.

Είναι δεδομένη για μας η στήριξη του κόσμου αύριο. Ευελπιστούμε να χαροποιήσουμε τους φιλάθλους μας και να τους δώσουμε αυτό που αξίζουν».