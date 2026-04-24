Αδιανόητος Ομπστ: Buzzer-beater από την μία ρακέτα στην άλλη (vid)

Η Μπάγερν Μονάχου πήρε τη νίκη κόντρα στην Βίρτσμπουργκ με 90-81, με τον Αντρέας Ομπστ να ξεχωρίζει στο ματς. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και πέτυχε ένα αδιανόητο καλάθι.
Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος της τρίτης περιόδου σούταρε σχεδόν κάτω από την ρακέτα της ομάδας του και κατάφερε να ευστοχήσει, ξεσηκώνοντας όλους τους οπαδούς που έδωσαν το «παρών».
Δείτε το βίντεο:
🔥𝟑𝐑𝐃 𝐀𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) April 23, 2026
Andi Obst überholt Pascal Roller in der ewigen Bestenliste der BBL und steht nun mit 710 getroffenen Dreiern auf Platz 3. 🥉
Und schaut euch bitte diesen Wurf an! 🤯
Das ganze Spiel gibt es bei @dynsport.#WUEFCB #FCBB pic.twitter.com/rX6Sudk13H