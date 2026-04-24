Αδιανόητος Ομπστ: Buzzer-beater από την μία ρακέτα στην άλλη (vid)

Ο Αντρέας Ομπστ πέτυχε ένα απίστευτο καλάθι, ευστοχώντας από την μία ρακέτα στην άλλη στο ματς της Μπάγερν Μονάχου με την Βίρτσμπουργκ.

Η Μπάγερν Μονάχου πήρε τη νίκη κόντρα στην Βίρτσμπουργκ με 90-81, με τον Αντρέας Ομπστ να ξεχωρίζει στο ματς. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και πέτυχε ένα αδιανόητο καλάθι.

Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος της τρίτης περιόδου σούταρε σχεδόν κάτω από την ρακέτα της ομάδας του και κατάφερε να ευστοχήσει, ξεσηκώνοντας όλους τους οπαδούς που έδωσαν το «παρών».

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