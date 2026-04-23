Η Βαλένθια στο μικροσκόπιο: Ριμπάουντ και περιφέρεια τα σημεία - κλειδιά

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη «μάχη» με τη Βαλένθια, με τα δύο παιχνίδια της κανονικής περιόδου να δείχνουν τι πρέπει να αποφύγει το «τριφύλλι» στη σειρά.

Οι «πράσινοι» μέχρι τώρα στη regular season δεν μάτσαραν καλά με την ισπανική ομάδα. Τα στυλ τους άλλωστε δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, με τη Βαλένθια να αρέσκεται σε ένα up tempo τρόπο παιχνιδιού, που μπορεί να την οδηγήσουν στο καλύτερο και στο χειρότερο.

Το δείγμα γραφής υπάρχει και είναι ικανό να εμφανίσει τα βασικά στοιχεία που θα κρίνουν τη σειρά και το που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει για να μην την πατήσει όπως στην κανονική διάρκεια της Εuroleague, όπου μέτρησε 2 ήττες.

Η αθλητικότητα στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ περισσεύει, με τα κορμιά που έχει στη διάθεσή της να την δίνουν πλεονέκτημα στον αέρα. Η Βαλένθια και στα δύο ματς κόντρα στο «τριφύλλι» μέτρησε 41 ριμπάουντ, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της στη διοργάνωση που είναι τα 37,7.

Σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις μάλιστα ταβάνι έπιασε και στις δεύτερες ευκαιρίες, αφού στο «T-Center» είχε 13 επιθετικά ριμπάουντ και στην «Roig Arena» 14, πιάνοντας και ξεπερνώντας και πάλι τον μέσο όρο στης στην κατηγορία, που είναι 13.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως η Βαλένθια στην κανονική περίοδο της Euroleague ήταν δεύτερη στη λίστα με τα περισσότερα ριμπάουντ, με 37,7, ούσα πίσω μόνο από τον Ερυθρό Αστέρα που είχε σχεδόν παρόμοια επίδοση (38).

Το ίδιο συμβαίνει και στα επιθετικά ριμπάουντ, με την ισπανική ομάδα να τελειώνει τη regular season με 13 μέσο όρο, πίσω από την Παρί και τον Αστέρα, που με ελάχιστη διαφορά είχαν 13,4 και 13,3 αντίστοιχα.

Πολλοί είναι αυτοί που συγκρίνουν τον τρόπο παιχνιδιού της Βαλένθια με αυτόν της Παρί, με τους αριθμούς να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό, αφού και η ομάδα του Μαρτίνεθ αρέσκεται στα σουτ από την περιφέρεια και μάλιστα σε επιθέσεις που δύσκολα θα ξεπεράσουν τα 15".

Πιο συγκεκριμένα, η Βαλένθια στην κανονική περίοδο ήταν η ομάδα που είχε τις περισσότερες προσπάθειες για τρίποντο, μετά την Παρί, με τους Ισπανούς να έχουν 31,8 σουτ ανά ματς και τους Γάλλους 32,9.

Στην ίδια θέση μάλιστα είναι η Βαλένθια αναφορικά και με την ευστοχία της έξω από τα 6,75μ., έχοντας 11,7 τρίποντα μέσο όρο, ούσα πίσω από την Παρί, που μετράει 12,2.

Το ποσοστό της ομάδας του Μαρτίνεθ από την περιφέρεια είναι έτσι στο 36,7%, όσο σχεδόν είχε και στα δύο ματς με τον Παναθηναϊκό φέτος (36,5% μ.ο. στα ματς), με τη Βαλένθια να μετράει 14/41 τρίποντα (34,1%) στο «T-Center» και 14/36 (38,9%) στη «Roig Arena».

Κάτι που σημαίνει πως η ισπανική ομάδα ξεπέρασε τον μέσο όρο της στα εύστοχα τρίποντα μέσα στη σεζόν, έχοντας 14 και στα δύο ματς, παίρνοντας μάλιστα και περισσότερες προσπάθειες έξω από τα 6,75μ.

Όπως είναι φυσικό το σκοράρισμα της Βαλένθια με αυτά τα ποσοστά ανεβαίνει πολύ, με το σύνολο του Μαρτίνεθ να είναι πρώτο σε μέσο όρο πόντων με 90,9, κάτι που σχεδόν έφτασε και ξεπέρασε στα δύο ματς με τον Παναθηναϊκό, έχοντας 89 στο «T-Center» (79-89) και 102 στη «Roig Arena» (102-84), με τον μέσο όρο στα δύο παιχνίδια να είναι 95,5.

Είναι εμφανές πως ο Εργκίν Αταμάν γνωρίζει ήδη τους δύο τομείς που θα πρέπει να... χαλάσει τη Βαλένθια και να την περιορίσει, με την ισπανική ομάδα να βγαίνει πολύ έξω από τα νερά της όταν δεν της μπουν τα σουτ κι έχει λιγότερες κατοχές, αφού χάνει την ταυτότητά της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ματς με την Μπαρτσελόνα, όταν οι Καταλανοί κράτησαν τους παίκτες του Μαρτίνεθ στους 62 πόντους, με τη Βαλένθια να έχει 6/27 τρίποντα (22,2%) και μόλις 31 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 9 επιθετικά.