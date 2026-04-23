Νέες... ομορφιές στην Πάτρα: Τσολάκος και Κάρδαρης έκριναν το Απόλλων - Προμηθέας 2014 (vids)

Νέες... ομορφιές στην Πάτρα και στην αναμέτρηση του Απόλλωνα κόντρα στον Προμηθέα 2014 από την ΕΟΚ του Λιόλιου.

Η σειρά της National League 1 ήταν στο 2-1 υπέρ του Προμηθέα 2014, με τον Απόλλωνα να παίζει την ύπαρξή του στη σειρά και την ΚΕΔ να ορίζει στο ματς τους Τσολάκο και Κάρδαρη, που και πάλι υπέπεσαν σε... ομορφιές.

Πριν από λίγες μέρες το SDNA παρουσίασε τα όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο στην Πάτρα, με το ματς του Απόλλωνα με τον Προμηθέα 2014 να γράφει ακόμα ένα επεισόδιο στις μαύρες σελίδες του ελληνικού μπάσκετ.

Οι άνθρωποι του Απόλλωνα έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία και πιο συγκεκριμένα τους Τσολάκο και Κάρδαρη, ειδικά για δύο φάσεις στο φινάλε της αναμέτρησης που έκριναν το ματς.

Η πρώτη έχει να κάνει με καθαρό αντιαθλητικό φάουλ που δεν δόθηκε με το σκορ στο 66-65 και 3:40 να απομένουν για τη λήξη, με τη δεύτερη να αφορά επαφή που δεν σφυρίχτηκε στην τελευταία επαναφορά κι έδωσε κατοχή στον Προμηθέα 2014, που τελικά πήρε τη νίκη με 76-72 κι έκανε το 3-1 στη σειρά.

Έτσι πήρε την πρόκριση για τους τελικούς, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ένωση Γλαύκου Εσπέρου για το πρωτάθλημα.