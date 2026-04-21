Σκουλίδας: «Η φετινή σεζόν θα μείνει σε μια "χρυσή" σελίδα στην ιστoρία της Μυκόνου»

Η Μύκονος νίκησε με 92-88 το Περιστέρι, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Greek Basketball League και προκρίθηκε μαθηματικά στα play-offs του πρωταθλήματος, στην παρθενική της χρονιά στην πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία.

Ο γκαρντ των νησιωτών, Διονύσης Σκουλίδας, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Περιστερίου και την εξασφάλιση της συμμετοχής της Μυκόνου στα play-offs: «Είναι ένα ιδανικό φινάλε για την κανονική περίοδο. Δόθηκε η απαραίτητη χαρά που άξιζε ο κόσμος της Μυκόνου, σε ένα ωραίο ματς, με υψηλό tempo, πολύ σκορ και θέαμα, συν ότι η ομάδα κατάφερε να μπει στα play-offs. Αυτό το ο ιστορικό επίτευγμα “κλειδώνει” τη σεζόν πολύ ωραία και σίγουρα θα μείνει σε μια “χρυσή” σελίδα στην ιστορία της Μυκόνου».

Για το άγχος της παραμονής στη GBL: «Σίγουρα υπήρχε αυτό το βάρος, διότι ήταν ο πρωταρχικός στόχος. Είναι φυσιολογικό να κάνει “κοιλιά” η οποιαδήποτε ομάδα και εμείς την κάναμε σε μια περίοδο που δεν ήταν καλή. Θα μπορούσαμε να έχουμε “κλειδώσει” την παραμονή πολύ νωρίτερα. Δυστυχώς, όπως η ζωή έχει σκαμπανεβάσματα έτσι και το μπάσκετ, το οποίο είναι η ζωή μας. Δε χάθηκε ποτέ, όμως, η εμπιστοσύνη μας. Σίγουρα κάποια στιγμή έπεσε κάπως το ηθικό, αλλά συμβαίνει αυτό. Ο στόχος ήταν πάντα εκεί και έτσι όπως έκλεισε όλο μάς έκανε να ξεχάσουμε σχετικά γρήγορα το άσχημο διάστημα που είχαμε εκείνον τον ενάμιση μήνα».

Για τον απολογισμό της φετινής σεζόν: «Η χρονιά κύλησε πάρα πολύ καλά, με τα πάνω και με τα κάτω της. Τα πάνω ήταν πολύ περισσότερο όμως. Θα “κλέψω” και μια ατάκα που είπε ο κόουτς στο σχετικό βίντεο, ότι ακόμα και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος δεν ξέρω αν θα πίστευε πως η Μύκονος αυτήν τη στιγμή θα ήταν στα play-offs με εννιά νίκες. Η σεζόν ήταν πολύ θετική για όλη την ομάδα, τον κόσμο και τη διοίκηση».