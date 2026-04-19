Αυτά είναι τα αποτελέσματα των ομάδων της πρώτης δεκάδας μεταξύ τους – Πού βρίσκονται οι δύο «αιώνιοι»

Τα playoff πλησιάζουν και το sdna αναλύει τι έχουν κάνει οι ομάδες της πρώτης δεκάδας στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Η καλύτερη περίοδος του χρόνου έφτασε, με τις 10 πρώτες ομάδες να ετοιμάζονται για τις μάχες των play-in αρχικά και στην συνέχεια για τα play-off. Μετά από μια πολύ μεγάλη σε διάρκεια και δυσκολία κανονική περίοδο, τα πράγματα σοβαρεύουν και κάθε λάθος ίσως να μην μπορεί να καλυφτεί.

Στον παρακάτω πίνακα, φαίνονται τα αποτελέσματα των 10 πρώτων ομάδων που συνεχίζουν τους αγώνες τους στην Ευρωλίγκα, στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Πραγματικά, είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει κάνει η Ζάλγκιρις, που ολοκλήρωσε την σεζόν στην πέμπτη θέση, όταν το καλοκαίρι, όλοι την είχαν για να μάχεται για την δεκάδα. Σε αυτό φυσικά βοήθησε και η συγκομιδή της, με τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, αφού είναι η μοναδική που σε 18 αγώνες, πέτυχε 12 νίκες και είχε έξι ήττες. Μόνο τις ομάδες που έχει βάλει από κάτω της, καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο κατόρθωμα είναι και πόσο πολύ πρέπει να την υπολογίζουμε για τα playoff αφού θα πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της.

Ακολουθούν οι δύο Ισπανικές, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια, η καθεμιά όμως με τον δικό της τρόπο. Οι Μαδριλένοι είχαν μακράν του δευτέρου την καλύτερη έδρα της Ευρωλίγκας με το εντυπωσιακό ρεκόρ 18-1, δηλαδή κέρδισαν τους πάντες εντός έδρας, εκτός από τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη μεριά, η Βαλένθια που είναι η έκπληξη της φετινής σεζόν, στην πρώτη χρονιά του πρότζεκτ που τρέχει ο κόουτς Μαρτίνεζ, κατάφερε να έχει θετικό συντελεστή, νικών-ηττών.

Ακολουθούν τέσσερις ομάδες με τις δύο Ελληνικές να είναι σε αυτές, που έχουν ρεκόρ 50%, με ίδιες νίκες και ήττες. Οι πράσινοι, βρισκόντουσαν συνεχώς σε αρνητικό πρόσημο μέσα στην χρονιά, αλλά το τελευταίο τους ντεμαράζ του έφερε σε ένα καλό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, οι περισσότερες νίκες του είναι στο ΣΕΦ, καθώς εκτός έδρας, έχει κερδίσει μόνο δύο ματς, τον Παναθηναϊκό και την Χάποελ στην Σόφια. Εντός έδρας είχε ρεκόρ 7-2 ενώ εκτός 2-7.

Από εκεί και πέρα, ακολουθεί η Φενέρ, που μετά από ένα εντυπωσιακό πεντάμηνο που τρομοκράτησε την λίγκα με ρεκόρ 19-2, κατέρρευσε και έχασε πολλά ματς απέναντι στους ανταγωνιστές της, για αυτό και από σίγουρη πρώτη, βρέθηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Η Χάποελ δυσκολεύτηκε αρκετά με καλές ομάδες και το ρεκόρ της είναι ενδεικτικό, όμως κέρδισε σχεδόν όλα τα παιχνίδια με τις ομάδες κάτω από τις 10η θέση και μπόρεσε να είναι απευθείας στα playoff. Η Μπαρτσελόνα, ήταν η πιο αδύναμη από τις 10 ομάδες που προκρίθηκαν και οι μόλις έξι νίκες είναι ενδεικτικές και της αδυναμίας που έχει να κερδίσει, απέναντι σε καλές ομάδες.

Τα playoff είναι μια ειδική συνθήκη, όμως τα πεπραγμένα των ομάδων απέναντι στους άμεσους ανταγωνιστές τους, δείχνουν πολλά και για τον χαρακτήρα τους. Μένει πλέον να τα δούμε στο γήπεδο.