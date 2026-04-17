Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Σοβαρός από την αρχή - Καθάρισαν Ρόγκα, Ναν και Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός από την αρχή μέχρι το τέλος και με πρωταγωνιστές τους Ναν, Ρογκαβόπουλο και Λεσόρ καθάρισε την Εφές.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Του πήγε πολύ ο γρήγορος ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο και είχε 8 πόντους (4/8 διπ.), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Συνολικά θετικός. Βαθμός: 5

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Μπήκε στο τέλος όταν όλα είχαν κριθεί, αλλά και πάλι έβγαλε ενέργεια και είχε 2 πόντους (1/1 διπ.), 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: -

Τζέντι Όσμαν: Δεν χρειάστηκε να φορτσάρει, αλλά έβαλε το λιθαράκι του στη νίκη με 9 πόντους (2/3 διπ., 1/2 τριπ., 2/3 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 6

Κώστας Σλούκας: Μπήκε στο ματς κι άλλαξε το τέμπο, μοιράζοντας κατευθείαν 4 τελικές πάσες. Είχε μόλις 2 πόντους με συνολικά 3 προσπάθειες (1/1 διπ., 0/2 τριπ.), αλλά τελείωσε με 8 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και κανένα λάθος. Βαθμός: 7

Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: Σε χαμηλή πτήση γενικά, αλλά δεν χρειάστηκε κιόλας Είχε 2 πόντους (1/2 διπ., 0/2 τριπ.)Βαθμός:

Nίκος Ρογκαβόπουλος: Μπήκε άμεσα στον ρυθμό του ματς και ήταν εξαιρετικός με 24 πόντους και ρεκόρ καριέρας (3/3 διπ., 4/5 τριπ., 6/6 βολές) και τρομερή άμυνα. Βαθμός: 10

Τζέριαν Γκραντ: Ξεκίνησε στη βασική πεντάδα αλλά δεν ήταν θετικός και τον τράβηξε ο Αταμάν στον πάγκο. Πήρε 13:51 λεπτά συμμετοχής, χωρίς να σκοράρει (0/1 διπ.) και είχε 2 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 4

Κέντρικ Ναν: Φόρτσαρε από νωρίς με 8 γρήγορους πόντους και στη συνέχεια μίλησε όπου χρειαζόταν, σκοράροντας (18π., 4/8 διπ., 3/5 τριπ., 1/1 βολή) και μοιράζοντας την μπάλα (6ασ.). Μέτρησε ακόμα 3 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 23:09 λεπτά. Βαθμός: 9

Ματίας Λεσόρ: Όσο περνάει ο καιρός βρίσκει όλο και περισσότερο τα πατήματά του και τον εαυτό του. Και πάλι έβαζε το κορμί του σε κάθε «μάχη» και μπορεί στην αρχή να ήταν άτυχος, αλλά στη συνέχεια πέτυχε 14 πόντους (6/9 διπ., 2/3 βολές) και είχε 7 ριμπάουντ. Μέτρησε ακόμα 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος. Βαθμός: 10

Kένεθ Φαρίντ: Βοήθησε και η μεγάλη διαφορά και πήρε χρόνο συμμετοχής (14:38), όντας εξαιρετικός και θεαματικός με 14 πόντους (6/10 διπ., 2/2 βολές) και μέτρησε ακόμα 2 κλεψίματα και 2 τάπες. Βαθμός: 9

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Δεν φόρτσαρε κι έδωσε περισσότερες λύσεις στην άμυνα. Είχε 2 πόντους (1/1 διπ., 0/1 τριπ.), 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 6

Ντίνος Μήτογλου: Μπήκε όταν το ματς είχε κριθεί κι έβαλε 2 πόντους (1/3 διπ., 0/1 τριπ.) και μάζεψε 4 ριμπάουντ. Βαθμός: -