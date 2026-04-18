Χάρις: «Με πιεστική άμυνα και ταχύτητα στην επίθεση θα είμαστε αποτελεσματικοί»

Αναλυτικά είπε:
«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε, καθώς έχουν περάσει μερικές εβδομάδες από τον τελευταίο μας αγώνα.
Αντιμετωπίζουμε μια πολύ ταλαντούχα ομάδα όπως είναι η Μύκονος, αλλά θεωρώ πως αν συνεχίσουμε να παίζουμε με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε όλο το τελευταίο διάστημα, δηλαδή με έμφαση στην πιεστική άμυνα και τρέξουμε στο ανοικτό γήπεδο, θα είμαστε αποτελεσματικοί. Ο αντίπαλος μας είναι μια ομάδα με ποιότητα, όμως ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή πιστεύω πως μπορούμε να φτάσουμε στη νίκη».