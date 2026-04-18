Κλίπερς: Λου και Γκάρλαντ οι μόνοι σίγουροι για την επόμενη χρονιά

Οι μοναδικοί που έχουν εξασφαλισμένη την παρουσία τους στους Κλίπερς για την επόμενη σεζόν, είναι ο Ντάριους Γκάρλαντ, και ο κόουτς, Τάι Λου, σύμφωνα με το «Athletic».

Ακόμη μία αποτυχημένη χρονιά έλαβε τέλος για τους Κλίπερς, αφού δεν κατάφεραν να μπουν στα play-off, ενώ στην διαδικασία των play-in, αποκλείστηκαν στην έδρα τους από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Πλέον για την ομάδα από το Λος Άντζελες, ακολουθεί η off-season, όπου μόνο εύκολη και απλή δεν θα 'ναι, καθώς πέρα από την αβεβαιότητα για το ρόστερ, υπάρχει και η έρευνα του ΝΒΑ σχετικά με την υπόθεση του «Aspiration».

Για την επόμενη χρονιά, δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία του προπονητή, Τάι Λου, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029, αλλά και του Ντάριους Γκάρλαντ, ο οποίος αποκτήθηκε μέσω ανταλλαγής από τους Καβαλίερς τον Φλεβάρη, έναντι του Τζέιμς Χάρντεν, και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028, σύμφωνα με το «Athletic».

Από κει και πέρα, ο Καουάι Λέοναρντ έχει player-option και θα αποφασίσει ο ίδιος αν θα ανανεώσει ή θα βγει στην αγορά. Οι Νίκολας Μπατούμ, Μπρουκ Λόπεζ και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έχουν team-option, και οι Κλίπερς θα αποφασίσουν τι θα κάνουν με τα συμβόλαιά τους. Ο Μπράντλεϊ Μπιλ, επιστρέφει από τραυματισμό, όμως έχει επίσης player-option. Ο Τζον Κόλινς μένει ελεύθερος και ο Μπένεντικτ Μάτουριν θα βγει στην αγορά ως restricted free agent, με τους Κλίπερς να μπορούν να ισοφαρίσουν οποιαδήποτε προσφορά.

Όσον αφορά τα draft, η κλήρωση θα γίνει στις 10 Μαϊου, και κρίνεται καθοριστική, καθώς εάν οι Πέισερς δεν βρεθούν στην πρώτη τετράδα, τότε οι «Κλιπς» θα επιλέξουν την πέμπτη ή έκτη θέση, και ίσως ξεκαθαρίσει το ζήτημα... Καουάι και το εάν συνεχίσουν μαζί και την επόμενη σεζόν.