Πρώην παίκτης Μπακς: «Ο Αντετοκούνμπο θα γίνει trade στους Μάτζικ»

Ο Τσάρλι Βιλανουέβα πιστεύει πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα καταλήξει στους Ορλάντο Μάτζικ, με τους Μιλγουόκι Μπακς να αποκτούν τον Πάολο Μπανκέρο.

Ο πρώην παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, Τσάρλι Βιλανουέβα, μίλησε στο «To The Baha» podcast και αναφέρθηκε στο μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Υπογράμμισε πως πιστεύει ότι ο Έλληνας αστέρας θα παραμείνει στην ανατολική περιφέρεια, καθώς θεωρεί πως τα «Ελάφια» θα τον παραχωρήσουν στους Ορλάντο Μάτζικ για τον Πάολο Μπανκέρο.

«Έχω σχέση με τους Μιλγουόκι Μπακς, έχω κάποια σχέση με την ομάδα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ξέρεις πού θα πάει; Στους Ορλάντο Μάτζικ. Να θυμάσαι ότι το είπα αυτό. Ο Γιάννης θα πάει στους Ορλάντο Μάτζικ. Πάολο Μπανκέρο, καληνύχτα» ανέφερε.