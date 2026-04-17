Μπουένο: «Είμαι αισιόδοξος για τη Ρεάλ - Ανοικτά τα μέτωπα με Μονακό, Παρί και Βιλερμπάν»

Ο Τσους Μπουένο, CEO της Euroleague, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις περιπτώσεις της Ρεάλ, της Μονακό, της Βιλερμπάν και της Παρί για το μέλλον της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την ανανέωση της Ρεάλ: «Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό, είμαι αισιόδοξος. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πάνε μόνοι τους στο Basketball Champions League. Ζήτησαν μια αναβολή και κάποια έγγραφα. Ελπίζω ότι θα υπογράψουν, τους θέλουμε. Ξέρουμε τι αντιπροσωπεύουν».

Για τη Βιλερμπάν: «Η Bιλερμπάν βρίσκεται σε μια ευαίσθητη κατάσταση, τόσο αγωνιστικά όσο και εκτός παρκέ. Το έχω πει πολλές φορές στον Τόνι (Πάρκερ). Οι σύλλογοι έχουν το δικαίωμα να ενεργοποιήσουν μια ρήτρα ‘call option’ που θα οδηγούσε στην υποχρεωτική εξαγορά των μετοχών τους. Θα μπορούσαν έτσι να αποχωρήσουν από τη διοργάνωση.



Ο Τόνι κινδυνεύει να χάσει πολλά χρήματα. Αν αργότερα θέλει να γίνει franchise, θα πρέπει να πληρώσει μεταξύ 50 και 80 εκατομμυρίων ευρώ σε δικαιώματα εισόδου. Αν φτάσουμε σε συμφωνία με το NBA, θα ωφεληθεί και εκείνος. Δεν βλέπω τον λόγο να μην υπογράψει. Αν μπορεί να το κάνει σήμερα, θα έπρεπε. Παρ’ όλα αυτά, θα σεβαστώ την απόφασή του».



Για τη Μονακό: «Υπάρχουν αρκετοί σοβαροί επενδυτές που ενδιαφέρονται. Θα θέλαμε να βγει από αυτή την κατάσταση ώστε να συνεχίσουμε τη συνεργασία, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί», δήλωσε.



Για την Παρί: «Είναι ένα μεγάλο brand, μια μεγάλη αγορά. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Είχαν συζητήσει για άδεια συμμετοχής με τον προκάτοχό μου και προτείνω να συνεχίσουμε τις συζητήσεις στο νέο μοντέλο. Ελπίζουμε σε συμφωνία ώστε να ενταχθούν στη λίγκα».